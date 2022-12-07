Operação no ES e em MG mira quadrilha com vida de luxo que recebia auxílio

Itens apreendidos de organização criminosa Crédito: Divulgação | Polícia Federal

Polícia Federal , em parceria com a Receita Federal, cumpre três mandados de prisão e oito de busca e apreensão em uma ação de combate a uma organização criminosa apontada como responsável por evasão de divisas, ocultação de patrimônio, sonegação fiscal e compra e venda de ouro e joias de forma ilegal. A operação "Receita de Família" acontece nesta quarta-feira (7) em Minas Gerais e no Espírito Santo . No Estado, há apenas um mandado de busca e apreensão sendo cumprido em Anchieta , no litoral capixaba.

De acordo com a Polícia Federal, os membros da organização criminosa recebiam auxílio emergencial e ostentavam um padrão de vida luxuoso. Segundo a corporação, os membros estão entre os maiores devedores, pessoas físicas, da Receita Federal em Minas Gerais. As dívidas, conforme divulgado pela PF, passa de R$ 1 bilhão.

Itens apreendidos de organização criminosa Crédito: Divulgação | Polícia Federal

Os envolvidos responderão pelos crimes contra o sistema financeiro, evasão de divisas, ocultação de patrimônio, sonegação fiscal e compra e venda ilegal de ouro e joias, cujas penas somadas podem ultrapassar os 20 anos de prisão.

O nome da operação decorre da forma como as contas de parentes eram utilizadas por vários anos para perpetuar a prática criminosa e também para fugir do pagamento de impostos devidos à Receita Federal.