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"Receita de Família"

Operação no ES e em MG mira quadrilha com vida de luxo que recebia auxílio

Segundo a Polícia Federal, organização cometeu evasão de divisas, ocultação de patrimônio, sonegação fiscal e compra e venda ilegal de ouro e joias, sonegando mais de R$ 1 bilhão

Publicado em 07 de Dezembro de 2022 às 08:30

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

07 dez 2022 às 08:30
Itens apreendidos de organização criminosa
Itens apreendidos de organização criminosa Crédito: Divulgação | Polícia Federal
Polícia Federal, em parceria com a Receita Federal, cumpre três mandados de prisão e oito de busca e apreensão em uma ação de combate a uma organização criminosa apontada como responsável por evasão de divisas, ocultação de patrimônio, sonegação fiscal e compra e venda de ouro e joias de forma ilegal. A operação "Receita de Família" acontece nesta quarta-feira (7) em Minas Gerais e no Espírito Santo. No Estado, há apenas um mandado de busca e apreensão sendo cumprido em Anchieta, no litoral capixaba.
De acordo com a Polícia Federal, os membros da organização criminosa recebiam auxílio emergencial e ostentavam um padrão de vida luxuoso. Segundo a corporação, os membros estão entre os maiores devedores, pessoas físicas, da Receita Federal em Minas Gerais. As dívidas, conforme divulgado pela PF, passa de R$ 1 bilhão.
Itens apreendidos de organização criminosa
Itens apreendidos de organização criminosa Crédito: Divulgação | Polícia Federal
Os envolvidos responderão pelos crimes contra o sistema financeiro, evasão de divisas, ocultação de patrimônio, sonegação fiscal e compra e venda ilegal de ouro e joias, cujas penas somadas podem ultrapassar os 20 anos de prisão.
O nome da operação decorre da forma como as contas de parentes eram utilizadas por vários anos para perpetuar a prática criminosa e também para fugir do pagamento de impostos devidos à Receita Federal.
Operação no ES e em MG mira quadrilha com vida de luxo que recebia auxílio

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