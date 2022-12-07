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Violência na Capital

Em menos de 24 horas, confrontos armados em Vitória deixam dois mortos

Trocas de tiros aconteceram no Bairro da Penha e em Caratoíra, nesta segunda (5) e terça-feira (6), respectivamente

Publicado em 06 de Dezembro de 2022 às 21:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 dez 2022 às 21:10
Em menos de 24 horas, confrontos entre policiais e criminosos acabaram em duas mortes na Capital: a primeira no Bairro da Penha, na noite desta segunda-feira (5), e outra em Caratoíra, na tarde desta terça-feira (6).
O primeiro confronto foi registrado por volta das 19h de segunda (5) na Escadaria Botafogo, no Bairro da Penha. George de Souza Oliveira Ramos, de 23 anos, acabou morto. Ele é apontado pela polícia como sendo o segurança de uma das principais lideranças do Primeiro Comando de Vitória (PCV), Geovani de Andrade Bento, conhecido como "Vaninho", que está preso.
Suspeito morto durante confronto com a Polícia Militar no Bairro da Penha
George de Souza Oliveira Ramos, de 23 anos, morto em confronto com a PM Crédito: Arquivo Pessoal
Segundo apurado no local pelo repórter André Falcão, da TV Gazeta, os policiais estavam em um ponto de observação em São Benedito vendo traficantes fortemente armados circulando no bairro da Floresta. Uma segunda equipe foi até a região, mas os suspeitos desceram uma ladeira e fugiram em direção ao bairro São Benedito, onde encontraram mais militares e foi iniciado um confronto com os PMs.
Quando chegaram à Escadaria Botafogo, os policiais ficaram encurralados e pediram ajuda. Áudios que circulam nas redes sociais mostram os militares solicitando apoio e vários barulhos de tiros ao fundo. Os criminosos também tentaram invadir o Destacamento da Polícia Militar de São Benedito. Foi nessa escadaria que o suspeito acabou baleado e morto. Segundo a polícia, ele estava armado e chegou a atirar contra os militares. Ele foi socorrido mas não resistiu.
Em represália à morte, um caminhão de coleta de lixo foi incendiado na região de Gurigica, que fica próxima ao Bairro da Penha. Enquanto os bombeiros apagavam o fogo, mais disparos foram ouvidos.
Durante a ocorrência, os policiais apreenderam uma pistola, cinco carregadores, diversas munições, um coldre para pistola e um celular.

"Faixa-preta"

De acordo com o comandante do 1º Batalhão tenente-coronel Leandro Menezes, George tinha envolvimento direto com o tráfico de drogas.
"Ele é tido como cria do morro, com familiares ligados à criminalidade. Nas informações de inteligência ele é tido como 'faixa-preta' (segurança) do Geovane Bento, que inclusive está preso", afirmou.

Mais confrontos

Na tarde desta terça, um homem identificado como Maycon Guilhermino Reis, de 28 anos, morreu baleado após um confronto com a PM em Caratoíra, Vitória. De acordo com a corporação, ele estaria entre os suspeitos que dispararam contra as equipes.
O caso aconteceu durante patrulhamento do Batalhão de Missões Especiais (BME) na região. Em uma escadaria, o suspeito teria visualizado os militares e, segundo a PM, começou a atirar. Nesse momento, houve a troca de tiros. Também de acordo com a corporação,  uma arma de fogo foi apreendida. 
Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, Maycon não resistiu aos ferimentos. A PM informou, ainda, que ele estaria com a arma apreendida durante o confronto. A parte do corpo na qual o suspeito foi atingido pelo disparo não foi divulgada.
Arma seria do suspeito morto
Material apreendido após confronto em Caratoíra, Vitória Crédito: Caíque Verli
Ainda conforme apuração da reportagem, um jovem de 19 anos também foi apreendido com drogas e munições, em outro ponto do bairro. Ele foi levado para a Delegacia Regional de Vitória, junto com o material.
A Polícia Civil informou que a ocorrência estava em andamento no plantão do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) e que o corpo do suspeito seria encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.

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