Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Deu ruim

Traficante foragido se esconde em frente à PRF e acaba preso em Vitória

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, que prendeu o suspeito de 25 anos, jovem é apontado responsável por toques de recolher nos bairros Sagrada Família e Argolas, em Vila Velha
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

24 nov 2022 às 09:52

Publicado em 24 de Novembro de 2022 às 09:52

Chefe do tráfico de Vila Velha é preso após se esconder em frente a sede da PRF
Chefe do tráfico de Vila Velha é preso após se esconder em frente a sede da PRF Crédito: Divulgação | PRF
Um jovem de 25 anos, apontado como chefe do tráfico de drogas de bairros de Vila Velha, foi preso após se esconder em uma casa que fica em frente à sede da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no bairro Bento Ferreira, em Vitória. A prisão aconteceu na noite desta quarta-feira (23).
Segundo a PRF, o jovem é foragido do sistema prisional e com extensa ficha de crimes. No histórico criminal do suspeito há tráfico de drogas, homicídio, confronto com policiais e o rapaz também seria responsável por realizar toque de recolher nos bairros Sagrada Família e Argolas, em Vila Velha. Ainda conforme a corporação, o jovem é integrante da facção criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV).
O acusado se refugiou em um imóvel exatamente na frente da sede da PRF, na Avenida Beira-Mar, em Bento Ferreira. Ele passou a ser monitorado pelos agentes, até que equipes de plantão realizaram a detenção do foragido. Ao ser abordado, o jovem informou um nome falso, mas logo foi identificado. A PRF não divulgou sua identificação.
A ocorrência foi encaminhada a Delegacia Regional de Vitória, onde foi apresentada à autoridade policial de plantão para as devidas providências legais. A Polícia Civil disse que o suspeito possuía um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas, expedido pela Vara de Execuções Penais do Juizado de Vila Velha. Após o cumprimento, foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV), à disposição da Justiça.

Veja Também

Polícia prende um dos líderes do tráfico de Linhares e São Mateus

Explosão de carro no ES: polícia investiga se seguro de vida motivou morte de empresário

Colisão entre caminhão e ônibus deixa feridos na BR 262, em Domingos Martins

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

PRF Vila Velha Vitória (ES) PCV Polícia Rodoviária Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha
Sérgio Mello, Ricardo Ferraço e Francisco Carvalho
Timenow comemora 30 anos com festa badalada em Vitória
Imagem de destaque
Quando um PM mata inocentes, o Estado falha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados