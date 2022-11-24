Traficante foragido se esconde em frente à PRF e acaba preso em Vitória

Segundo a PRF, o jovem é foragido do sistema prisional e com extensa ficha de crimes. No histórico criminal do suspeito há tráfico de drogas, homicídio, confronto com policiais e o rapaz também seria responsável por realizar toque de recolher nos bairros Sagrada Família e Argolas, em Vila Velha. Ainda conforme a corporação, o jovem é integrante da facção criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV).

A ocorrência foi encaminhada a Delegacia Regional de Vitória, onde foi apresentada à autoridade policial de plantão para as devidas providências legais. A Polícia Civil disse que o suspeito possuía um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas, expedido pela Vara de Execuções Penais do Juizado de Vila Velha. Após o cumprimento, foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV), à disposição da Justiça.