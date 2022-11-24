Colisão entre caminhão e ônibus deixa feridos na BR 262, em Domingos Martins

Acidente na BR 262 em Domingos Martins Crédito: Leitor | A Gazeta

Um acidente entre uma carreta e um ônibus no km 39 da BR 262, em Domingos Martins , deixou três pessoas feridas por volta das 6h40 desta quinta-feira (24). O acidente aconteceu na chamada "curva da morte". Segundo a Polícia Rodoviária Federal , as vítimas foram socorridas. O estado de saúde, porém, não foi detalhado.

O Corpo de Bombeiros Militar informou que a equipe de resgate foi encaminhada e, no local, constatou que se tratava de uma colisão entre uma carreta e um ônibus. Uma vítima foi encaminhada para o Hospital Dr. Arthur Gerhardt, em Domingos Martins. As demais vítimas foram atendidas pelo SAMU.

Carreta envolvida em acidente estava com retroescavadeira Crédito: Ronaldo Rodrigues

Segundo apuração do repórter Paulo Ricardo Sobral, da TV Gazeta, a carreta estava carregada com uma retroescavadeira, e o ônibus envolvido havia saído de Timóteo, em Minas Gerais, e chegaria e Vitória durante a manhã. 23 passageiros estavam dentro do ônibus. Imagens enviadas por leitores de A Gazeta mostram os veículos na pista, com vidros quebrados no chão e a frente do ônibus batida.