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Trânsito alterado

Colisão entre caminhão e ônibus deixa feridos na BR 262, em Domingos Martins

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, as vítimas foram socorridas. O estado de saúde, porém, não foi detalhado. O trânsito no trecho está fluindo no sistema pare e siga
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

24 nov 2022 às 08:24

Publicado em 24 de Novembro de 2022 às 08:24

Acidente na BR 262 em Domingos Martins
Acidente na BR 262 em Domingos Martins Crédito: Leitor | A Gazeta
Um acidente entre uma carreta e um ônibus no km 39 da BR 262, em Domingos Martins, deixou três pessoas feridas por volta das 6h40 desta quinta-feira (24). O acidente aconteceu na chamada "curva da morte". Segundo a Polícia Rodoviária Federal, as vítimas foram socorridas. O estado de saúde, porém, não foi detalhado.
O Corpo de Bombeiros Militar informou que a equipe de resgate foi encaminhada e, no local, constatou que se tratava de uma colisão entre uma carreta e um ônibus. Uma vítima foi encaminhada para o Hospital Dr. Arthur Gerhardt, em Domingos Martins. As demais vítimas foram atendidas pelo SAMU.
Carreta envolvida em acidente estava com retroescavadeira
Carreta envolvida em acidente estava com retroescavadeira Crédito: Ronaldo Rodrigues
Segundo apuração do repórter Paulo Ricardo Sobral, da TV Gazeta, a carreta estava carregada com uma retroescavadeira, e o ônibus envolvido havia saído de Timóteo, em Minas Gerais, e chegaria e Vitória durante a manhã. 23 passageiros estavam dentro do ônibus. Imagens enviadas por leitores de A Gazeta mostram os veículos na pista, com vidros quebrados no chão e a frente do ônibus batida.
De acordo com a PRF, o trânsito no trecho está fluindo no sistema pare e siga.

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