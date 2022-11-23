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Prejuízo

Ônibus do Transcol bate e destrói poste em acidente em Vitória

Segundo a Guarda Municipal, o motorista do coletivo seguia no sentido Centro, quando perdeu o controle do veículo
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

23 nov 2022 às 18:36

Publicado em 23 de Novembro de 2022 às 18:36

Acidente com ônibus derruba um poste em Vitória
Poste ficou completamente destruído Crédito: Farley Sil
Um ônibus do Sistema Transcol bateu contra um poste perto da descida da Segunda Ponte, em Vitória, na tarde desta quarta-feira (23). Segundo a Guarda Municipal, o motorista do coletivo seguia no sentido Centro, quando perdeu o controle do veículo. Não havia passageiros dentro do ônibus e o condutor não se feriu. 
Em imagens enviadas à reportagem de A Gazeta, é possível ver que a lateral do ônibus também ficou bastante danificada. Uma faixa da via em frente à Rodoviária de Vitória foi  interditada pelos agentes de Trânsito da Guarda Municipal de Vitória devido aos fios caídos.
Questionada, a EDP informou que uma equipe de obras pesadas já estava a caminho do local para substituir o poste. De acordo com a concessionária, não há falta de energia na região.
Ônibus do Transcol bate e destrói poste em acidente em Vitória
Acidente com ônibus derruba um poste em Vitória
Acidente com ônibus derruba  poste em Vitória Crédito: Farley Sil
A GVBus também afirmou que a empresa responsável pelo coletivo está apurando as causas do acidente. "A empresa está providenciando o recolhimento do coletivo para garagem, para reparos", destacou.

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