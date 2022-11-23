Ônibus do Transcol bate e destrói poste em acidente em Vitória

Poste ficou completamente destruído Crédito: Farley Sil

Um ônibus do Sistema Transcol bateu contra um poste perto da descida da Segunda Ponte , em Vitória , na tarde desta quarta-feira (23). Segundo a Guarda Municipal, o motorista do coletivo seguia no sentido Centro, quando perdeu o controle do veículo. Não havia passageiros dentro do ônibus e o condutor não se feriu.

Em imagens enviadas à reportagem de A Gazeta, é possível ver que a lateral do ônibus também ficou bastante danificada. Uma faixa da via em frente à Rodoviária de Vitória foi interditada pelos agentes de Trânsito da Guarda Municipal de Vitória devido aos fios caídos.

Questionada, a EDP informou que uma equipe de obras pesadas já estava a caminho do local para substituir o poste. De acordo com a concessionária, não há falta de energia na região.

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Acidente com ônibus derruba poste em Vitória Crédito: Farley Sil