Vitória amplia botão do pânico contra invasões para mais 100 escolas

Botão do pânico será enviado para todas as 103 unidades de ensino de Vitória Crédito: Divulgação | Prefeitura de Vitória

A tecnologia permite acionamento de agentes de segurança em caso de invasão, uso de arma de fogo e presença de drogas no ambiente escolar. Segundo a prefeitura, a ideia é expandir a tecnologia para todas as 103 unidades de ensino - 49 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI) e 54 Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emef).

R$ 378.516,00 É o valor investido pela Prefeitura de Vitória em novos botões do pânico

A Gazeta na terça-feira (22), a Procurada pela reportagem dena terça-feira (22), a Prefeitura de Vitória informou que, desde o ataque, sete unidades receberam o dispositivo de segurança em caráter experimental. Não foi detalhado, no entanto, quais são as escolas. O cronograma da prefeitura prevê a instalação em todas as escolas ao longo de 2023.

Caso em Jardim da Penha

No dia 19 de agosto, um jovem de 18 anos invadiu a escola em que estudou. O ex-aluno foi detido dentro da escola minutos depois de entrar. Armas brancas foram encontrados em uma bolsa do lado de fora. Ele foi preso e levado para a delegacia. Atualmente, ele está no Centro de Detenção Provisória de Viana 2.

Conforme apurado por A Gazeta na época, um profissional da escola se torna responsável por ter e acionar o botão em caso de emergência. Ao ser acionado, o botão do pânico começa a gravar o som ambiente e envia a localização para a Guarda Municipal. Assim, as equipes são acionadas para o local.

O recurso deverá ser usado em três casos:

Invasão



Uso de arma de fogo



Presença de drogas dentro da escola



Em publicação no Diário Oficial do município na segunda-feira (21), Vitória detalhou a aquisição: serão R$ 378.516,00, com vigência de 12 meses, para contratação do serviço de locação de dispositivos de segurança preventiva por meio de tecnologia de GPS, bem como manutenção da plataforma de fiscalização, para unidades educacionais (CMEI e Emef).

A publicação justifica que a compra é necessária para prevenção e mitigação dos efeitos da violência e invasões nas unidades de ensino, permitindo resposta imediata da Guarda Municipal e da Polícia Militar.

Promessa de botão do pânico foi feita em agosto, três dias após ataque em Vitória Crédito: Fabrício Christ

A Gazeta solicitou à A reportagem desolicitou à Prefeitura de Vitória uma fonte para conversar sobre o assunto e perguntou se, três meses após a invasão, é possível classificar as escolas da cidade como mais segurança. Não foi disponibilizada uma fonte, mas a administração municipal informou que as secretarias de educação e segurança urbana trabalharam juntas para promover pequenos reparos e até modificações físicas nas escolas com o objetivo de ampliar a segurança de estudantes e professores.

A Secretaria Municipal de Educação detalhou ainda que pretende alterar o local das secretarias: as secretarias estão sendo deslocadas de dentro dos prédios escolares para uma localização mais próxima à entrada das unidades de ensino. A ideia, segundo a prefeitura, é evitar a necessidade de acesso ao interior das escolas.