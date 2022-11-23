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Investigação

Cerveja adulterada: polícia faz buscas na Grande Vitória e região Serrana

Ação aconteceu nesta quarta-feira (23); três empresários são suspeitos de participar do esquema criminoso de adulteração da bebida
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

23 nov 2022 às 15:30

Publicado em 23 de Novembro de 2022 às 15:30

O comércio de cervejas adulteradas está na mira da polícia. Nesta quarta-feira (23), seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Alfredo Chaves, na região Serrana do Espírito Santo, em Vila Velha e na Serra, em endereços de empresários suspeitos de participarem do esquema criminoso.
Além disso, diversos bares de Vila Velha passaram por uma vistoria, com recolhimento de amostras de cervejas, para verificar se os estabelecimentos adquiriram e comercializaram a bebida adulterada (confira no vídeo acima).
A ação foi um desdobramento de uma investigação da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon) que aconteceu em junho deste ano, quando oito pessoas foram presas em Vila Velha por adulterar cervejas.
Cerveja adulterada: polícia faz buscas na Grande Vitória e região Serrana
> Falsificação de cerveja no ES: veja como saber se a bebida é verdadeira
Na ocasião, quase 30 mil garrafas que estavam chegando para serem adulteradas, e mais de duas mil garrafas de cerveja já falsificadas e prontas para venda foram apreendidas em um galpão do bairro Novo México.

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