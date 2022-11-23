Cerveja adulterada: polícia faz buscas na Grande Vitória e região Serrana

Além disso, diversos bares de Vila Velha passaram por uma vistoria, com recolhimento de amostras de cervejas, para verificar se os estabelecimentos adquiriram e comercializaram a bebida adulterada (confira no vídeo acima) .

Na ocasião, quase 30 mil garrafas que estavam chegando para serem adulteradas, e mais de duas mil garrafas de cerveja já falsificadas e prontas para venda foram apreendidas em um galpão do bairro Novo México.