O comércio de cervejas adulteradas está na mira da polícia. Nesta quarta-feira (23), seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Alfredo Chaves, na região Serrana do Espírito Santo, em Vila Velha e na Serra, em endereços de empresários suspeitos de participarem do esquema criminoso.
Além disso, diversos bares de Vila Velha passaram por uma vistoria, com recolhimento de amostras de cervejas, para verificar se os estabelecimentos adquiriram e comercializaram a bebida adulterada (confira no vídeo acima).
A ação foi um desdobramento de uma investigação da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon) que aconteceu em junho deste ano, quando oito pessoas foram presas em Vila Velha por adulterar cervejas.
Cerveja adulterada: polícia faz buscas na Grande Vitória e região Serrana
Na ocasião, quase 30 mil garrafas que estavam chegando para serem adulteradas, e mais de duas mil garrafas de cerveja já falsificadas e prontas para venda foram apreendidas em um galpão do bairro Novo México.