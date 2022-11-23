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Cavalo invade pista e acaba atropelado por carro em Cachoeiro

Animal ficou ferido e foi resgatado por uma equipe de Zoonoses da prefeitura na manhã desta quarta-feira (23); motorista ficou com o carro danificado por conta do acidente
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

23 nov 2022 às 12:51

Publicado em 23 de Novembro de 2022 às 12:51

Cavalo invade pista e é atropelado em Cachoeiro
Cavalo invade pista e é atropelado em Cachoeiro Crédito: Leitor| A Gazeta
Um cavalo invadiu a pista e acabou sendo atropelado por um carro na manhã desta quarta-feira (23), na Linha Vermelha, importante via em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a motorista do veículo, ela seguia para o trabalho por volta de 7h quando se deparou com o animal. A condutora acionou a Polícia Militar e a prefeitura após o acidente.
O carro de Adriana Alves ficou com a frente danificada com o impacto da colisão. Ela disse que o cavalo estava solto na pista e que a situação é frequente na região. “Foi muito rápido, quando vi já estava no capô do carro. Isso é uma coisa que acontece sempre na via, esses animais soltos”, disse a empresária.
Após o atropelamento, o cavalo foi preso em um terreno por um popular. Conforme apuração do repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta Sul, moradores relaram que o dono do terreno não tem animais, mas populares abrem a cerca, deixando cavalos pastando no local e eles acabam saindo para a pista.
Cavalo invade pista e é atropelado em Cachoeiro
Cavalo sofreu ferimentos na batida e foi recolhido pela prefeitura Crédito: Matheus Martins
A motorista chegou a entrar em contato com a prefeitura e a Polícia Militar, mas ninguém havia ido ao local. “O transtorno é enorme, além de um animal machucado, e meu carro agora? Quem vai resolver esse problema? Não sei quem é o dono do cavalo e agente fica com o prejuízo”, questionou Adriana Alves.

RECOLHIMENTO

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim disse que uma equipe da Secretaria de Meio Ambiente foi posteriormente até o local e recolheu os animais do terreno. Eles foram levados para a Unidade de Vigilância em Zoonoses, onde serão cuidados e avaliados por um médico veterinário.
Ainda de acordo com a administração municipal, quando saudáveis, os animais são postos para adoção caso o proprietário não apareça. O dono tem um prazo de sete dias para aparecer. Ele paga uma multa e retira o animal.
Sobre o acidente, a Polícia Militar informou que a ocorrência foi atendida pela Guarda Municipal, que não passou informações sobre a ocorrência até o momento.

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