Cavalo invade pista e acaba atropelado por carro em Cachoeiro

Cavalo invade pista e é atropelado em Cachoeiro Crédito: Leitor| A Gazeta

Um cavalo invadiu a pista e acabou sendo atropelado por um carro na manhã desta quarta-feira (23), na Linha Vermelha, importante via em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo. Segundo a motorista do veículo, ela seguia para o trabalho por volta de 7h quando se deparou com o animal. A condutora acionou a Polícia Militar e a prefeitura após o acidente.

O carro de Adriana Alves ficou com a frente danificada com o impacto da colisão. Ela disse que o cavalo estava solto na pista e que a situação é frequente na região. “Foi muito rápido, quando vi já estava no capô do carro. Isso é uma coisa que acontece sempre na via, esses animais soltos”, disse a empresária.

Após o atropelamento, o cavalo foi preso em um terreno por um popular. Conforme apuração do repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta Sul, moradores relaram que o dono do terreno não tem animais, mas populares abrem a cerca, deixando cavalos pastando no local e eles acabam saindo para a pista.

Cavalo sofreu ferimentos na batida e foi recolhido pela prefeitura Crédito: Matheus Martins

A motorista chegou a entrar em contato com a prefeitura e a Polícia Militar , mas ninguém havia ido ao local. “O transtorno é enorme, além de um animal machucado, e meu carro agora? Quem vai resolver esse problema? Não sei quem é o dono do cavalo e agente fica com o prejuízo”, questionou Adriana Alves.

RECOLHIMENTO

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim disse que uma equipe da Secretaria de Meio Ambiente foi posteriormente até o local e recolheu os animais do terreno. Eles foram levados para a Unidade de Vigilância em Zoonoses, onde serão cuidados e avaliados por um médico veterinário.

Ainda de acordo com a administração municipal, quando saudáveis, os animais são postos para adoção caso o proprietário não apareça. O dono tem um prazo de sete dias para aparecer. Ele paga uma multa e retira o animal.