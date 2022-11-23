Acidente interdita parcialmente a Rodovia do Contorno em Cariacica

Acidente envolveu uma carreta Crédito: Leitor | A Gazeta

Um acidente envolvendo pelo menos uma carreta deixa o trânsito complicado na Rodovia do Contorno (trecho da BR 101), no km 288, no bairro Porto Belo, em Cariacica, no trecho próximo à Coca-Cola, no início da manhã desta quarta-feira (23).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência foi registrada às 7h20 e a pista esta parcialmente interditada no sentido Serra.

07h20 - Em Cariacica, no km 288 da BR 101 (próximo a Coca Cola), pista parcialmente interditada no sentido norte devido acidente envolvendo uma carreta. Trânsito lento e com filas no local. — PRF - Espírito Santo (@PRF191ES) November 23, 2022