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Trânsito complicado

Acidente interdita parcialmente a Rodovia do Contorno em Cariacica

Interdição parcial ocorre no km 288, no bairro Porto Belo, no trecho próximo à Coca-Cola, sentido Serra. Acidente ocorreu ás 7h20 desta quarta-feira (23)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 nov 2022 às 07:54

Publicado em 23 de Novembro de 2022 às 07:54

Acidente deixa trânsito lento na Rodovia do Contorno em Cariacica
Acidente envolveu uma carreta Crédito: Leitor | A Gazeta
Um acidente envolvendo pelo menos uma carreta deixa o trânsito complicado na Rodovia do Contorno (trecho da BR 101), no km 288, no bairro Porto Belo, em Cariacica, no trecho próximo à Coca-Cola, no início da manhã desta quarta-feira (23).
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência foi registrada às 7h20 e a pista esta parcialmente interditada no sentido Serra.
A Eco 101, concessionária que administra a via, informou que a ocorrência envolveu dois caminhões e um carro. Para atendimento, foram acionados recursos operacionais da concessionária. O tráfego segue com desvio de faixa no sentido Serra (norte). A ocorrência ainda está em andamento.

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