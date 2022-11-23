Acidente interdita parcialmente a Rodovia do Contorno em Cariacica

Um acidente envolvendo pelo menos uma carreta deixa o trânsito complicado na Rodovia do Contorno (trecho da BR 101), no km 288, no bairro Porto Belo, em Cariacica, no trecho próximo à Coca-Cola, no início da manhã desta quarta-feira (23).
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência foi registrada às 7h20 e a pista esta parcialmente interditada no sentido Serra.
A Eco 101, concessionária que administra a via, informou que a ocorrência envolveu dois caminhões e um carro. Para atendimento, foram acionados recursos operacionais da concessionária. O tráfego segue com desvio de faixa no sentido Serra (norte). A ocorrência ainda está em andamento.