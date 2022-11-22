Polícia investiga abandono de animais em frente a petshop em Vila Velha

De acordo com o proprietário da loja, Carlos Henrique Monteiro, os bichinhos foram encontrados repletos de pulgas e carrapatos, além de estarem com muita fome e sede. O petshop realizou os primeiros cuidados necessários e disponibilizou os filhotes para adoção. Até o momento, somente dois ganharam um novo lar.

"A gente chegou aqui por volta das 8h e encontramos a caixa. Quando fomos olhar, eram os cachorrinhos. Vimos nas imagens que um rapaz meio careca veio, de madrugada, e deixou eles aí. Provavelmente não deve ser do nosso bairro, mas sim de um bairro vizinho", afirmou Carlos à reportagem da TV Gazeta.