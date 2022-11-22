Polícia investiga abandono de animais em frente a petshop em Vila Velha

A Polícia Civil do Espírito Santo investiga o abandono de cinco filhotes de cachorro em frente a um petshop do bairro Cobilândia, em Vila Velha, na madrugada desta segunda-feira (21). O sistema de videomonitoramento do local flagrou o momento em que um homem, que ainda não foi identificado, deixa uma caixa com os animais na calçada em frente ao estabelecimento.
De acordo com o proprietário da loja, Carlos Henrique Monteiro, os bichinhos foram encontrados repletos de pulgas e carrapatos, além de estarem com muita fome e sede. O petshop realizou os primeiros cuidados necessários e disponibilizou os filhotes para adoção. Até o momento, somente dois ganharam um novo lar.
"A gente chegou aqui por volta das 8h e encontramos a caixa. Quando fomos olhar, eram os cachorrinhos. Vimos nas imagens que um rapaz meio careca veio, de madrugada, e deixou eles aí. Provavelmente não deve ser do nosso bairro, mas sim de um bairro vizinho", afirmou Carlos à reportagem da TV Gazeta.
Procurada, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado pelo comunicante pela internet e validado no 9º Distrito Policial de Vila Velha como crimes de introdução/abandono de animais em propriedade alheia. "O caso segue sob investigação da Polícia Civil que trabalha para que os responsáveis sejam identificados e responsabilizados", destacou a corporação, por nota.
Quem quiser adotar os animais pode entrar em contato com o petshop através dos telefones (27) 99750-6663 e (27) 99898-4572, ou pelo Instagram.