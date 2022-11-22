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No Sul do ES

Acidente entre moto e carreta deixa uma pessoa ferida em Cachoeiro

A batida aconteceu no final da tarde desta terça-feira (22), na rodovia Fued Nemer. A vítima foi levada a um hospital da região
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

22 nov 2022 às 19:28

Publicado em 22 de Novembro de 2022 às 19:28

Uma pessoa ficou ferida após se envolver em um acidente com uma moto e uma carreta no final da tarde desta terça-feira (22), na rodovia Fued Nemer, no km 9, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado.
Segundo as informações iniciais da Polícia Militar (PM), a vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Castelo.
A polícia não soube informar o estado de saúde da vítima nem como o acidente aconteceu. A ocorrência está em andamento.
A reportagem procurou a assessoria da PM para saber mais informações e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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