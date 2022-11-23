Mega-Sena acumula e deve pagar R$ 50 milhões na quinta (24)

A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta terça-feira (22) os números do concurso 2541 da Mega-Sena e ninguém acertou as seis dezenas do prêmio principal, que pagaria prêmio estimado de R$ 46 milhões.
A estimativa é de que o próximo concurso (2542), que será sorteado na próxima quinta-feira (24), pague R$ 50 milhões ao ganhador principal.
Os números sorteados no Espaço da Sorte, na avenida Paulista, em São Paulo, foram: 10 - 28 - 45 - 47 - 57 - 59.
De acordo com a Caixa, 51 apostas acertaram cinco números e vão receber R$ 55.525,68 cada uma. Outros 3.793 apostadores fizeram quatro números e vão levar R$ 1.066,55 cada um.
A aposta simples para a Mega-Sena 2.533 custa R$ 4,50 e pode ser feita em uma casa lotérica ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa.
A probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números (no valor de R$ 4,50) da Mega-Sena é de uma em mais de 50 milhões. Na aposta com sete números (que custa R$ 31,50), a chance sobe para uma em 7,1 milhões.
O maior prêmio já pago neste ano foi em 1º de outubro, no concurso 2.525, quando duas apostas ganhadoras dividiram R$ 317.853.788,53. Naquela ocasião, a Mega estava acumulada havia 14 concursos consecutivos.
VEJA COMO JOGAR
PELO SITE
- Acesse o site Loterias Online
- Confirme se tem mais de 18 anos. Depois, clique em "acessar", no canto superior direito. Se for o primeiro acesso, cadastre-se. Caso contrário, faça seu login usando CPF e senha
- Role a tela para baixo e, na opção da Mega-Sena, clique no ícone "Aposte Agora!"
- Escolha as dezenas que quer apostar Informe se quer apostar com mais números e se quer ativar a surpresinha e/ou a teimosinha
- Quando acabar tudo, clique em "colocar no carrinho", logo abaixo
- Quando o valor total da compra for superior a R$ 30, selecione a opção "ir para pagamento", do lado direito
- Informe os dados do seu cartão de crédito e confirme a compra
- Após o sorteio, entre no site, faça login e clique em "minha conta"
- Em seguida, em "apostas" e, depois, em "conferir apostas"
- Se você tiver ganhado, irá aparecer o prêmio que receberá e os procedimentos para retirada
PELO APLICATIVO
- Baixe o aplicativo Loterias Caixa, disponível gratuitamente para Android e iOS
- Após a introdução, faça login ou cadastre-se
- Na tela inicial, localize a Mega-Sena e clique em "aposte"
- Selecione as dezenas desejadas e informe se quer usar mais números e se pretende ativar a teimosinha e a surpresinha
- Quando acabar, selecione "adicionar ao carrinho de apostas", na parte de baixo da tela
- Assim como no site, o valor mínimo é de R$ 30. Se não deu esse valor, volte ao início e faça outros jogos até atingir a quantia. Ao terminar, clique em "carrinho de apostas"
- Confira as apostas e, se estiver tudo certo, vá em "avançar para a forma de pagamento"
- Informe os dados do cartão e clique em "apostar e autorizar cobrança"
- Depois do sorteio, acesse o aplicativo. Abra o menu, clicando no botão no canto superior esquerdo e escolha "minha área" e, em seguida, "minhas apostas". Nessa área irá aparecer se você ganhou ou não
PELO INTERNET BANKING
- Acesse a plataforma do Internet Banking com seu login e senha
- Clique em loterias
- Escolha Mega-Sena e depois apostar (o limite para esta forma de aposta é de R$ 500 por dia, das 7h às 22h, limitado ao horário limite para fechamento das apostas)
- Selecione a quantidade de números do seu jogo (de 6 a 9 por cartela)
- Escolha suas dezenas e clique em "incluir aposta"
- Se quiser, repita essa operação para completar três jogos e então clique em "finalizar"
- Então, é só digitar os seis números de sua senha eletrônica para confirmar o pagamento
- Depois é só voltar à tela inicial das loterias e clicar em "minhas apostas" para confirmar os jogos realizados.