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Sul do ES

Dois acidentes causam interdições em trecho da BR 101 em Anchieta

Ambos acidentes ocorreram em Alto Pontal; às 5h30, carreta tombou no km 366 e, uma hora depois, houve colisão entre carreta, caminhão e carro no km 367
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

23 nov 2022 às 09:35

Publicado em 23 de Novembro de 2022 às 09:35

Acidente na BR 101 em Anchieta
Acidente no km 367 da BR 101 em Anchieta envolveu carreta, caminhão e carro Crédito: Leitor| A Gazeta
Dois acidentes registrados no mesmo trecho da BR 101, na localidade de Alto Pongal, em Anchieta, Litoral Sul do Espírito Santo, causam complicações no trânsito desde a manhã desta quarta-feira (23).  Por volta de 5h, uma carreta transportando blocos de pedras tombou no km 366 e chegou a interditar a via totalmente. Cerca de uma hora depois, no km 367, houve uma colisão envolvendo uma carreta, um caminhão e um carro.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), em relação ao primeiro acidente, no km 366, a rodovia foi parcialmente interditada no sentido sul. Imagens enviadas por motoristas que passavam pelo local mostram que a carreta bateu na mureta de proteção e os blocos de pedra que ela transportava foram parar às margens da pista. O veículo ficou tombado na rodovia.
Acidente com caminhão na BR 101 em Anchieta
Carreta tombada na BR 101 em Anchieta Crédito: Leitor| A Gazeta
Às 7h, o trecho foi fechado nos dois sentidos para o destombamento da carreta. Às 8h27, segundo a PRF, o tráfego de veículos passou a fluir em sistema pare e siga.
As causas do acidente ainda não foram informadas. A concessionária Eco101 informou que para o atendimento foram acionados recursos operacionais da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção), além da PRF para apoio. O motorista foi atendido e encaminhado para o Pronto Socorro de Anchieta. O tráfego seguiu fluindo por desvio de faixa.  
O segundo acidente, no km 367, segundo a Eco 101, foi registrado às 6h31 e envolveu uma carreta, um caminhão e um carro. Para o atendimento, foram acionados recursos operacionais da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção), além da PRF para apoio. O tráfego neste ponto, segundo a concessionária, foi liberado por volta das 9h. Ninguém ficou ferido.
Às 14h30, a PRF informou que a carreta foi destombada no km 366, porém o trânsito seguia no sistema "Pare e Siga" para limpeza da pista. O condutor do veículo, segundo a polícia, sofreu lesões leves. Já às 14h48, a PRF comunicou que a rodovia foi liberada, mas o tráfego de veículos ainda era intenso no local.

Atualização

23/11/2022 - 2:50
A PRF deu novas informações sobre os procedimentos de liberação na pista. O texto foi atualizado.

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