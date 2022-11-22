Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Jardim Limoeiro

Idoso morre atropelado enquanto atravessava a ES-010 na Serra

A vítima chegou a ser socorrida pelo Samu, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda dentro da ambulância. Acidente aconteceu por volta das 13h40
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

22 nov 2022 às 17:37

Publicado em 22 de Novembro de 2022 às 17:37

Bairro Jardim Limoeiro na Serra
Acidente aconteceu na altura do bairro Jardim Limoeiro, na Serra Crédito: Luciney Araújo
Um homem de 82 anos morreu após ser atropelado no bairro Jardim Limoeiro, na Serra, no início da tarde desta terça-feira (22). Segundo a Polícia Civil, a vítima chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), mas não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda dentro da ambulância. O nome dele não foi divulgado. 
De acordo com a Polícia Militar, o atropelamento aconteceu na Rodovia ES-010, por volta das 13h40. No local, os militares conversaram com o condutor do carro envolvido, que relatou que acabou atropelando o pedestre quando ele atravessava a via. O motorista fez o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool, e nenhuma irregularidade foi encontrada em relação ao veículo.
O corpo da vítima foi encaminhado pelo Samu para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares

Veja Também

Investigado por assassinato em briga de bar em Cachoeiro é preso

Ladrão é condenado a indenizar vítima de assalto em R$ 10 mil no ES

Incêndio destrói casa de recuperação de dependentes químicos em Itapemirim

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

atropelamento ES-010 jardim limoeiro Polícia Civil Serra Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza
Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados