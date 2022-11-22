Idoso morre atropelado enquanto atravessava a ES-010 na Serra

Um homem de 82 anos morreu após ser atropelado no bairro Jardim Limoeiro, na Serra, no início da tarde desta terça-feira (22). Segundo a Polícia Civil, a vítima chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), mas não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda dentro da ambulância. O nome dele não foi divulgado.
De acordo com a Polícia Militar, o atropelamento aconteceu na Rodovia ES-010, por volta das 13h40. No local, os militares conversaram com o condutor do carro envolvido, que relatou que acabou atropelando o pedestre quando ele atravessava a via. O motorista fez o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool, e nenhuma irregularidade foi encontrada em relação ao veículo.
O corpo da vítima foi encaminhado pelo Samu para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares