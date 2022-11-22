Investigado por assassinato em briga de bar em Cachoeiro é preso

A polícia prendeu quatro pessoas durante a Operação Sicut, em Cachoeiro Crédito: Polícia Civil

Segundo a Polícia Civil (PC) , o crime foi cometido no transcorrer de uma investigação por crimes de roubos e furtos que vinham ocorrendo naquele local. A polícia explicou que a motivação “seria uma vingança de criminosos envolvidos com o tráfico de drogas, os quais, normalmente, são os receptadores de materiais subtraídos das vítimas”.

O crime

O crime aconteceu por volta de 21h40. No boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM) consta que dois homens armados chegaram ao local em um Chevrolet Corsa Sedan e começaram uma discussão com Francisco. A dupla questionava a vítima sobre uma situação em que Francisco teria ameaçado e obrigado um morador, próximo ao bar, a devolver produtos roubados.

Durante a discussão, os homens atiraram contra a vítima e depois fugiram. Francisco chegou a ser socorrido ao Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, mas não resistiu aos ferimentos. Com a vítima havia uma pistola Taurus calibre 9 milímetros, um carregador e 18 munições. O material foi apreendido e levado para a delegacia.

Operação Sicut

A prisão foi resultado da Operação Sicut deflagrada pela PC por meio do Departamento Especializado em Investigações Criminais (DEIC). Além do homem investigado pelo crime de homicídio – ou seja – quando há a intenção de matar – outros três foram presos nesta manhã, no município.

A operação, de acordo com a polícia, tem como objetivo retirar criminosos das ruas, dando ênfase aos que praticam crimes patrimoniais, principalmente os de roubo com uso de arma de fogo.

O delegado titular do DEIC, Dr. Rafael Amaral, representou por mandados de busca e apreensão na residência de alguns envolvidos em associação criminosa. Dois foram presos nos bairros Basileia e Recanto, locais em que os investigadores apreenderam drogas, balanças de precisão, máquina de cartões de crédito, munição para pistola de calibre 9 mm, dois automóveis e uma motocicleta.

Quatro pessoas são presas em operação da polícia em Cachoeiro

Droga escondida em vaso sanitário

A corporação informou que, na residência onde foram encontradas as drogas, os policiais notaram uma movimentação anormal dentro da casa. “Após ser solicitado que abrisse a porta, o investigado tentou se desvencilhar da droga que guardava, para comércio, enfiando-a dentro de um vaso sanitário”, divulgou a polícia.

Apesar disso, um dos investigadores conseguiu identificar o “esconderijo” e enfiou a mão no vaso. Ao ter certeza de que se tratava de drogas, quebrou o vaso sanitário e foram retiradas, ao todo, 68 buchas de maconha.

Venda feita com máquina de cartão de crédito

Um fato chamou a atenção dos policiais. No local foi encontrada uma máquina para cartões de crédito, utilizada para a venda de drogas. Além disso, foram apreendidas três balanças de precisão, aparelhos celulares, dois automóveis e uma motocicleta que eram usados pelos criminosos para cometerem os roubos.

Na residência de outro homem, no bairro Recanto, a polícia apreendeu munição de calibre 9mm. E no bairro Alto Eucalipto foi conduzido o quarto homem investigado por crimes patrimoniais.

O delegado esclareceu que o fato de encontrarem materiais relacionados ao comércio de drogas é que, além de estarem sendo investigados por roubo, os criminosos também possuem envolvimento direto com o tráfico.

A polícia apreendeu drogas, balanças de precisão, máquina de cartões de crédito, munições e celulares Crédito: Polícia Civil

A PC comunicou que os materiais apreendidos e os detidos foram levados à 7ª Delegacia Regional para a aplicação dos procedimentos de praxe.

Nome da operação

De acordo com a corporação, o termo “Sicut” deriva do latim “Sicut Crimen” – pessoas que gostam do crime. E esse nome foi dado à operação, pois grande parte dos investigados pela delegacia especializada, “sequer têm necessidades financeiras que justifiquem (se isso fosse a justificativa) estarem envolvidos em crimes”.