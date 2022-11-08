Criminosos agridem vigia e assaltam posto de combustíveis em Cachoeiro

Um vigia de 57 anos foi agredido e ameaçado de morte por três criminosos durante um assalto a um posto de combustíveis no bairro São Francisco de Assis, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na madrugada desta segunda-feira (7). Segundo a Polícia Civil, o trio roubou cerca de R$ 200.
O crime aconteceu por volta de 1h, em um posto de combustíveis na Avenida Jones dos Santos Neves. O estabelecimento estava fechado no momento do assalto e havia somente o vigia monitorando o espaço. Imagens de uma câmera de segurança no local flagram toda a ação. Os três homens chegaram ao estabelecimento e agrediram o vigia, que estava deitado no chão.
Segundo a Polícia Militar, o vigia do estabelecimento relatou aos policiais que foi rendido por três indivíduos, que o agrediram com socos e chutes, pedindo a chave das portas do local. Os suspeitos – um deles armado – ordenaram que ele mantivesse a cabeça voltada para o chão e o ameaçaram de morte caso se levantasse.
Após as agressões e ameaças ao vigia, eles arrombaram os cadeados e levaram o dinheiro – que ficava guardado em um compartimento embaixo de uma bancada. Os criminosos fugiram e não foram localizados, segundo os militares.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil – por meio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) de Cachoeiro – disse que o caso é investigado e, até o momento, os suspeitos não foram localizados. "A população pode denunciar, de forma anônima, ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações através do Disque-denúncia (181)", informou a corporação, em nota.