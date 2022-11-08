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Tragédia

Bebê de um ano morre afogada na piscina de casa em São José do Calçado

Menina morreu nesta segunda-feira (7), no bairro Divineia. Corpo da criança foi sepultado em um cemitério particular de Iúna na manhã desta terça-feira (8)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

08 nov 2022 às 12:45

Publicado em 08 de Novembro de 2022 às 12:45

Corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim
Corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Reprodução/TV Gazeta Sul
Uma bebê de um ano e três meses morreu afogada na piscina da casa onde morava no bairro Divineia, em São José do Calçado, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, o fato aconteceu na manhã segunda-feira (7), por volta de 8h30.
Segundo apuração da reportagem, a criança chegou a ser socorrida com vida para o Hospital de São José do Calçado, mas não resistiu e morreu ao dar entrada na unidade.
O corpo da bebê foi removido por uma funerária, cujo representante esteve na Delegacia Regional de Alegre para fazer os trâmites para liberação do corpo. O laudo da declaração de óbito da menina apontou a causa da morte por afogamento.
Por nota, a Polícia Civil informou que o fato foi registrado como afogamento e o corpo da criança foi encaminhado pelo serviço funerário ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O corpo da bebê foi sepultado em um cemitério particular de Iúna na manhã desta terça-feira (8).
A Polícia Civil informou que diligências e investigações da Delegacia de São José do Calçado estão em andamento para apurar como a criança teve acesso à piscina. Por envolver menor de idade, o caso segue em investigação sob sigilo.

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