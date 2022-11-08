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Grande Vitória

Sargento da PM é baleado durante assalto em Vila Velha

Imagens gravadas por testemunhas mostram dois suspeitos fugindo na caminhonete da vítima, que ficou caída no chão
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

08 nov 2022 às 12:54

Publicado em 08 de Novembro de 2022 às 12:54

Um sargento da reserva da Polícia Militar foi baleado durante um assalto na tarde desta terça-feira (8), na região de Terra Vermelha, em Vila Velha. Os dois suspeitos envolvidos no crime fugiram levando a caminhonete e a arma da vítima.
Imagens gravadas por testemunhas flagraram a ação e a dupla criminosa. O policial foi socorrido e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Riviera da Barra e depois transferido para o Hospital Antônio Bezerra de Faria. De acordo com a PM, a vítima foi atingida no braço direito, estava lúcida e fora de perigo de morte.
O Núcleo de Operações e Transporte Aéreio da Secretaria da Casa Militar (Notaer) foi acionado para auxiliar com um helicóptero nas buscas pelos criminosos. A caminhonete roubada foi encontrada no bairro Riviera da Barra. A arma, no entanto, não foi localizada.
Sargento da PM é baleado durante assalto em Vila Velha
Polícia Civil informou que "o caso seguirá sob investigação do Departamento Especializado de Investigação Criminal (Deic) e até o momento nenhum suspeito foi detido. A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado".

Atualização

08/11/2022 - 2:39
A Polícia Militar enviou novas informações sobre a ocorrência. O texto foi atualizado. 

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