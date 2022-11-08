Sargento da PM é baleado durante assalto em Vila Velha

Imagens gravadas por testemunhas flagraram a ação e a dupla criminosa. O policial foi socorrido e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Riviera da Barra e depois transferido para o Hospital Antônio Bezerra de Faria. De acordo com a PM, a vítima foi atingida no braço direito, estava lúcida e fora de perigo de morte.