Um sargento da reserva da Polícia Militar foi baleado durante um assalto na tarde desta terça-feira (8), na região de Terra Vermelha, em Vila Velha. Os dois suspeitos envolvidos no crime fugiram levando a caminhonete e a arma da vítima.
Imagens gravadas por testemunhas flagraram a ação e a dupla criminosa. O policial foi socorrido e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Riviera da Barra e depois transferido para o Hospital Antônio Bezerra de Faria. De acordo com a PM, a vítima foi atingida no braço direito, estava lúcida e fora de perigo de morte.
O Núcleo de Operações e Transporte Aéreio da Secretaria da Casa Militar (Notaer) foi acionado para auxiliar com um helicóptero nas buscas pelos criminosos. A caminhonete roubada foi encontrada no bairro Riviera da Barra. A arma, no entanto, não foi localizada.
Sargento da PM é baleado durante assalto em Vila Velha
A Polícia Civil informou que "o caso seguirá sob investigação do Departamento Especializado de Investigação Criminal (Deic) e até o momento nenhum suspeito foi detido. A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado".
Atualização
08/11/2022 - 2:39
A Polícia Militar enviou novas informações sobre a ocorrência. O texto foi atualizado.