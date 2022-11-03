Homem é preso e três motos roubadas são recuperadas em Cachoeiro

Um homem foi preso e um adolescente apreendido no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação \ PC

Um homem de 20 anos foi preso e um adolescente de 17 anos acabou apreendido no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado , na última terça-feira (1). Com os dois, a polícia apreendeu drogas, materiais para embalo e dinheiro. Além disso, três motocicletas roubadas foram recuperadas.

Polícia Civil (PC) divulgou as situações nas quais as motos foram levadas. Uma delas ocorreu no dia 26 de outubro, quando uma Honda CG 125 foi furtada na localidade de Itamar, em Castelo . Nessa data, dois indivíduos estavam em uma moto Honda Titan, que era produto de um furto ocorrido dois dias antes, no bairro Parque Laranjeiras.

Uma moto roubada em Castelo no mês de outubro foi recuperada pela polícia Crédito: Divulgação \ PC

Com a motocicleta vermelha, eles furtaram outra em Castelo. Durante a fuga, o condutor da motocicleta verde perdeu a direção do veículo na localidade de Duas Barras, quebrando o fêmur. A moto foi deixada no local e o indivíduo que estava na motocicleta vermelha tentou socorrê-lo, porém, não conseguiu. Ele ficou caído às margens da rodovia onde foi socorrido e levado ao hospital.

Autuado em flagrante

Segundo a PC, o homem ferido foi autuado em flagrante pelo furto no Hospital Santa Casa de Cachoeiro, local em que ficou internado por três dias e liberado na audiência de custódia. E no dia 27 de outubro, a polícia recuperou a motocicleta vermelha abandonada no bairro Caiçara.

Uma das motos roubadas foi deixada em um matagal no bairro Caiçara, mas foi recuperada pela polícia Crédito: Divulgação/PC

A terceira motocicleta furtada foi recuperada pelos policiais no bairro São Francisco de Assis. Ela estava de posse de um homem de 30 anos, autuado em flagrante por crime de receptação.

Durante as apreensões, a polícia identificou o segundo autor dos roubos ao realizar diligências no bairro Zumbi, onde acabou prendendo o homem de 20 anos e apreendendo o adolescente de 17 anos com drogas e dinheiro.

A Polícia Civil apreendeu drogas, dinheiro e um celular na ação em Cachoeiro Crédito: Divulgação \ PC

O homem tentou fugir dos policiais pulando muros de casas, cercas, barrancos, no entanto, foi preso. Na Delegacia, a polícia descobriu que ele era foragido da Penitenciária Semiaberta de Vila Velha no dia 27 de abril, onde cumpria pena por roubo.

Em seguida, foi autuado em flagrante por tráfico de entorpecentes e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro. Já o adolescente foi aprendido por ato infracional análogo ao crime de tráfico e apresentado ao Ministério Público.