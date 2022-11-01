Jovem é sequestrado após se envolver com ex de traficante em Cachoeiro

Um jovem de 26 anos foi sequestrado na noite desta segunda-feira (31), em Cachoeiro de Itapemirim, na região Sul do Estado, por três homens, após se envolver com a ex-namorada de um deles – um traficante de 17 anos. Segundo boletim de ocorrência da Polícia Militar, a vítima chegou a ficar sob a mira de uma metralhadora, mas conseguiu fugir e sofreu apenas ferimentos leves.
Ainda de acordo com a PM, o jovem relatou aos militares que foi levado pelos suspeitos em um veículo para o bairro Tijuca, mas não informou em qual local do município foi abordado pelos criminosos. O rapaz contou que entre os três suspeitos estava o ex-companheiro da atual namorada dele, um adolescente de 17 anos que seria traficante e portava uma metralhadora. Os outros dois suspeitos estavam armados com revólveres.
Conforme o relato, ao chegarem no local, os suspeitos pediram que o jovem saísse do carro. Nesse momento, o rapaz conseguiu fugir e ouviu diversos tiros disparados contra ele, mas nenhum o acertou.
Policiais militares foram ao local após relatos de disparos de armas de fogo e encontraram o jovem com algumas lesões pelo corpo, por conta de quedas que ele sofreu ao fugir dos criminosos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou a vítima para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.
Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que "o fato será investigado por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Cachoeiro de Itapemirim e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada".
Além disso, destacou que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. "O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas", completou.