Polícia apreende arma turca avaliada em mais de R$ 20 mil em Cachoeiro

A Polícia Civil (PC) encontrou uma pistola fabricada na Turquia avaliada em aproximadamente R$ 25 mil. A apreensão da arma aconteceu na manhã desta segunda-feira (24), durante uma operação policial que prendeu cinco foragidos da Justiça em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado.
Segundo a PC, todos são homens, sendo que um foi preso em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo; os demais tinham mandados de prisão em aberto.
A polícia informou que, a partir das 5h desta segunda (24), os investigadores estiveram na rua de diversos bairros do município. A operação, entretanto, já havia sido iniciada há alguns dias para identificar os atuais endereços dos foragidos.
O titular da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic), delegado Rafael Amaral, explicou que uma das equipes de investigação, ao chegar em uma residência apontada como o esconderijo de um dos foragidos, flagrou outro homem que já estava cumprindo pena em um presídio de Vila Velha.
SAIDINHA
De acordo com o delegado, ele estava desfrutando da “Saída Temporária”, também conhecida como “saidinha”. “Tal homem estava na posse de uma pistola calibre 9 milímetros, uma caixa com 50 cartuchos de munição para a arma, certa quantidade de droga (crack) e uma balança de precisão utilizada no fracionamento de drogas para a venda”, listou.
Polícia realiza prisão de cinco foragidos em Cachoeiro
ARMA TURCA
A pistola fabricada na Turquia chamou a atenção dos policiais por se tratar de um armamento de difícil acesso e que possui um valor de mercado alto. Além disso, a arma estava equipada com mira laser, um equipamento utilizado para aumentar a precisão do disparo.
Sobre as “saidinhas”, o delegado comunicou que “apesar de constarem em nossa legislação como direito de parte dos presos, são bastantes criticadas por parcela da sociedade, já que não é incomum que presos em tais condições saiam para gozar do benefício, mas acabam por praticarem outros crimes”.
A PC apontou que os presos com mandado de prisão em seu desfavor são:
- Estelionatário, 32 anos de idade, preso na Tijuca;
- Crime da Lei Maria da Penha, 31 anos, preso no bairro Ibitiquara;
- Crime de Tráfico, 31 anos, preso no bairro Santa Helena;
- Crime de homicídio, preso no bairro Amarelo.
De acordo com a corporação, todos os homens foram encaminhados ao Plantão da 7ª Delegacia Regional da Polícia Civil e, depois, serão encaminhados ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro e Penitenciária Monte Líbano.