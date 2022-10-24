Polícia apreende arma turca avaliada em mais de R$ 20 mil em Cachoeiro

A polícia apreendeu uma arma, munição e balança de precisão durante a operação Crédito: Divulgação \ PC

Segundo a PC, todos são homens, sendo que um foi preso em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo; os demais tinham mandados de prisão em aberto.

A polícia informou que, a partir das 5h desta segunda (24), os investigadores estiveram na rua de diversos bairros do município. A operação, entretanto, já havia sido iniciada há alguns dias para identificar os atuais endereços dos foragidos.

O titular da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic), delegado Rafael Amaral, explicou que uma das equipes de investigação, ao chegar em uma residência apontada como o esconderijo de um dos foragidos, flagrou outro homem que já estava cumprindo pena em um presídio de Vila Velha.

SAIDINHA

De acordo com o delegado, ele estava desfrutando da “Saída Temporária”, também conhecida como “saidinha”. “Tal homem estava na posse de uma pistola calibre 9 milímetros, uma caixa com 50 cartuchos de munição para a arma, certa quantidade de droga (crack) e uma balança de precisão utilizada no fracionamento de drogas para a venda”, listou.

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ARMA TURCA

A pistola fabricada na Turquia chamou a atenção dos policiais por se tratar de um armamento de difícil acesso e que possui um valor de mercado alto. Além disso, a arma estava equipada com mira laser, um equipamento utilizado para aumentar a precisão do disparo.

Sobre as “saidinhas”, o delegado comunicou que “apesar de constarem em nossa legislação como direito de parte dos presos, são bastantes criticadas por parcela da sociedade, já que não é incomum que presos em tais condições saiam para gozar do benefício, mas acabam por praticarem outros crimes”.

A PC apontou que os presos com mandado de prisão em seu desfavor são:

Estelionatário, 32 anos de idade, preso na Tijuca;



Crime da Lei Maria da Penha, 31 anos, preso no bairro Ibitiquara;



Crime de Tráfico, 31 anos, preso no bairro Santa Helena;



Crime de homicídio, preso no bairro Amarelo.

