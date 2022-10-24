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Operação policial

Polícia apreende arma turca avaliada em mais de R$ 20 mil em Cachoeiro

Ao todo, cinco pessoas foram presas no município nesta segunda-feira (24). Segundo a polícia, a arma fabricada na Turquia não é um armamento acessível
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

24 out 2022 às 17:36

Publicado em 24 de Outubro de 2022 às 17:36

Polícia Civil (PC) encontrou uma pistola fabricada na Turquia avaliada em aproximadamente R$ 25 mil. A apreensão da arma aconteceu na manhã desta segunda-feira (24), durante uma operação policial que prendeu cinco foragidos da Justiça em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado.
Polícia encontra arma de mais de 20 mil durante prisão de cinco foragidos em Cachoeiro
A polícia apreendeu uma arma, munição e balança de precisão durante a operação Crédito: Divulgação \ PC
Segundo a PC, todos são homens, sendo que um foi preso em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo; os demais tinham mandados de prisão em aberto.
A polícia informou que, a partir das 5h desta segunda (24), os investigadores estiveram na rua de diversos bairros do município. A operação, entretanto, já havia sido iniciada há alguns dias para identificar os atuais endereços dos foragidos.
O titular da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic), delegado Rafael Amaral, explicou que uma das equipes de investigação, ao chegar em uma residência apontada como o esconderijo de um dos foragidos, flagrou outro homem que já estava cumprindo pena em um presídio de Vila Velha.

SAIDINHA

De acordo com o delegado, ele estava desfrutando da “Saída Temporária”, também conhecida como “saidinha”. “Tal homem estava na posse de uma pistola calibre 9 milímetros, uma caixa com 50 cartuchos de munição para a arma, certa quantidade de droga (crack) e uma balança de precisão utilizada no fracionamento de drogas para a venda”, listou.

Polícia realiza prisão de cinco foragidos em Cachoeiro

ARMA TURCA

A pistola fabricada na Turquia chamou a atenção dos policiais por se tratar de um armamento de difícil acesso e que possui um valor de mercado alto. Além disso, a arma estava equipada com mira laser, um equipamento utilizado para aumentar a precisão do disparo.
Sobre as “saidinhas”, o delegado comunicou que “apesar de constarem em nossa legislação como direito de parte dos presos, são bastantes criticadas por parcela da sociedade, já que não é incomum que presos em tais condições saiam para gozar do benefício, mas acabam por praticarem outros crimes”.
A PC apontou que os presos com mandado de prisão em seu desfavor são:
  • Estelionatário, 32 anos de idade, preso na Tijuca;
  • Crime da Lei Maria da Penha, 31 anos, preso no bairro Ibitiquara;
  • Crime de Tráfico, 31 anos, preso no bairro Santa Helena;
  • Crime de homicídio, preso no bairro Amarelo.
De acordo com a corporação, todos os homens foram encaminhados ao Plantão da 7ª Delegacia Regional da Polícia Civil e, depois, serão encaminhados ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro e Penitenciária Monte Líbano.

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