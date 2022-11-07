Assalto com reféns: bandidos roubam R$ 12 mil em lanchonete de Cachoeiro

Sete pessoas – cinco funcionários e dois fornecedores – foram feitas reféns por três assaltantes em uma lanchonete no Centro de Cachoeiro de Itapemirim , Sul do Espírito Santo. Os suspeitos roubaram R$ 12 mil em dinheiro, além de celulares, e fugiram a pé. Apesar das buscas realizadas pela Polícia Militar , nenhum suspeito foi encontrado.

O crime aconteceu por volta das 9h, na Rua Vinte e Cinco de Março. Os bandidos, segundo o relato das vítimas à polícia, estavam armados. Funcionários disseram que ao chegarem ao trabalho para bater o ponto, foram abordados no interior da lanchonete pela dupla, que usava máscaras descartáveis.

Os bandidos mantiveram os funcionários e fornecedores reféns, trancados em uma sala. Três celulares, cartões e o dinheiro do caixa foram roubados. A reportagem de A Gazeta tentou contato com o responsável pela lanchonete, mas as ligações não foram atendidas.

Demandada pela reportagem, a Polícia Civil informou que em casos em que não há detidos em flagrante, como este, "a vítima deve registrar o fato junto à corporação para que a polícia tome ciência do caso e inicie as investigações. A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181)".

Inicialmente, a Polícia Militar havia informado que foram três funcionárias haviam sido rendidas por dois suspeitos. No entanto, a equipe da TV Gazeta Sul esteve no local e conversou com funcionários do estabelecimento, que explicaram que, no total, setes pessoas foram feitas reféns por três criminosos – entre as vítimas, cinco que trabalham na lanchonete e dois fornecedores que chegaram ao estabelecimento no momento do assalto para fazerem entrega.