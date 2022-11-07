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Sul do ES

Assalto com reféns: bandidos roubam R$ 12 mil em lanchonete de Cachoeiro

Dupla estava de máscara, dentro do estabelecimento, quando trabalhadoras chegaram para bater o ponto. Mulheres foram trancadas em uma sala
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

07 nov 2022 às 14:29

Publicado em 07 de Novembro de 2022 às 14:29

Sete pessoas – cinco funcionários e dois fornecedores – foram feitas reféns por três assaltantes em uma lanchonete no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo. Os suspeitos roubaram R$ 12 mil em dinheiro, além de celulares, e fugiram a pé. Apesar das buscas realizadas pela Polícia Militar, nenhum suspeito foi encontrado.
O crime aconteceu por volta das 9h, na Rua Vinte e Cinco de Março. Os bandidos, segundo o relato das vítimas à polícia, estavam armados. Funcionários disseram que ao chegarem ao trabalho para bater o ponto, foram abordados no interior da lanchonete pela dupla, que usava máscaras descartáveis.
Os bandidos mantiveram os funcionários e fornecedores reféns, trancados em uma sala. Três celulares, cartões e o dinheiro do caixa foram roubados. A reportagem de A Gazeta tentou contato com o responsável pela lanchonete, mas as ligações não foram atendidas.
Demandada pela reportagem, a Polícia Civil informou que em casos em que não há detidos em flagrante, como este, "a vítima deve registrar o fato junto à corporação para que a polícia tome ciência do caso e inicie as investigações. A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181)".
Inicialmente, a Polícia Militar havia informado que foram três funcionárias haviam sido rendidas por dois suspeitos. No entanto, a equipe da TV Gazeta Sul esteve no local e conversou com funcionários do estabelecimento, que explicaram que, no total, setes pessoas foram feitas reféns por três criminosos – entre as vítimas, cinco que trabalham na lanchonete e dois fornecedores que chegaram ao estabelecimento no momento do assalto para fazerem entrega. 

Atualização

07/11/2022 - 7:19
A reportagem da TV Gazeta Sul esteve no local e apurou que foram mais reféns e criminosos que o informado anteriormente, O texto foi atualizado.

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