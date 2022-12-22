Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Radar de última geração usado em 90 países entra em operação no ES

Equipamento da PRF consegue identificar até motocicletas ou veículos sem placas dianteiras

Publicado em 22 de Dezembro de 2022 às 11:07

Públicado em 

22 dez 2022 às 11:07
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Apesar de ser um equipamento portátil, ele pode ser configurado para atuar sozinho
Apesar de ser um equipamento portátil, ele pode ser configurado para atuar sozinho Crédito: PRF-ES
Polícia Rodoviária Federal recebeu da concessionária Eco101 novos equipamentos para a fiscalização de velocidade nas rodovias federais que cortam o Espírito Santo. Modernos e utilizados em mais de 90 países, os novos dispositivos são da marca Laser Tech, modelo LTI 20/20 TruCAM II, específicos para segurança viária.
O novo radar da PRF no ES fornece imagem de alta resolução, gerando fotografias que permitem visualizar mais nitidamente a placa do veículo ou a gravação de vídeo para servir de prova para uma eventual infração cometida.
O equipamento é dotado de algoritmos integrados de detecção de dispositivo antirradar, relatando ao operador também o uso do aparelho proibido.

Veja Também

Municipalização da 262: os bastidores do acordo entre Cariacica e PRF-ES

Cadela da PRF-ES que morreu de ataque cardíaco terá cremação especial

Quando dois veículos são flagrados trafegando na via, o novo radar identifica a velocidade de ambos e mede a distância entre eles, podendo ser configurada a infração, prevista em lei, de deixar de manter distância segura entre veículos.
A tecnologia usada no equipamento permite identificar motocicletas ou veículos sem placas dianteiras, já que seu sistema operacional captura imagens e identifica os caracteres da placa automaticamente.
Apesar de ser um equipamento portátil, ele pode ser configurado para atuar sozinho, capturando e registrando imagens dos veículos que transitam pela área monitorada.
“Nesta quinta-feira (22), os radares estão sendo oficialmente incorporados ao patrimônio da PRF-ES. Em seguida, serão testados e entram em operação”, explica o agente Wylis Lyra, assessor de comunicação da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo.

Veja Também

Roubos de carga em 2022: uma má notícia para o ES

A entrega da máquina faz parte do plano de aparelhamento da instituição policial previsto no contrato de concessão da BR 101. A PRF operava com 10 equipamentos ano/modelo 2009, também recebidos no plano de aparelhamento, que foram substituídos.

Veja Também

Vila Velha votará projeto que cria dia para torcedores do Flamengo

Fim da agonia: cidade no ES vai construir cemitério atrás de presídio

Desligado pela igreja do Peru, Padre Kelmon diz que agora será bispo grego

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

BR 101 PRF Tecnologia trânsito Eco101
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sirene de polícia
Mulher desmaia após homem agredi-la com barra de ferro em Rio Bananal
Inteligência Artificial vai acabar com algumas profissões
IA já reduz emprego e renda de jovens brasileiros, diz estudo
Carro da PF fazendo escolta da prisão do Daniel Vocaro
Exército credenciou Master para empréstimos consignados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados