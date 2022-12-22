Radar de última geração usado em 90 países entra em operação no ES

Apesar de ser um equipamento portátil, ele pode ser configurado para atuar sozinho Crédito: PRF-ES

Polícia Rodoviária Federal recebeu da concessionária Eco101 novos equipamentos para a fiscalização de velocidade nas rodovias federais que cortam o Espírito Santo. Modernos e utilizados em mais de 90 países, os novos dispositivos são da marca Laser Tech, modelo LTI 20/20 TruCAM II, específicos para segurança viária.

O novo radar da PRF no ES fornece imagem de alta resolução, gerando fotografias que permitem visualizar mais nitidamente a placa do veículo ou a gravação de vídeo para servir de prova para uma eventual infração cometida.

O equipamento é dotado de algoritmos integrados de detecção de dispositivo antirradar, relatando ao operador também o uso do aparelho proibido.

Quando dois veículos são flagrados trafegando na via, o novo radar identifica a velocidade de ambos e mede a distância entre eles, podendo ser configurada a infração, prevista em lei, de deixar de manter distância segura entre veículos.

A tecnologia usada no equipamento permite identificar motocicletas ou veículos sem placas dianteiras, já que seu sistema operacional captura imagens e identifica os caracteres da placa automaticamente.

Apesar de ser um equipamento portátil, ele pode ser configurado para atuar sozinho, capturando e registrando imagens dos veículos que transitam pela área monitorada.

“Nesta quinta-feira (22), os radares estão sendo oficialmente incorporados ao patrimônio da PRF-ES. Em seguida, serão testados e entram em operação”, explica o agente Wylis Lyra, assessor de comunicação da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo.