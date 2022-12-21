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Leonel Ximenes

Vila Velha votará projeto que cria dia para torcedores do Flamengo

O “Dia da Embaixada e dos Consulados da Nação Rubro-negra” foi proposto por um vereador flamenguista

Publicado em 21 de Dezembro de 2022 às 13:49

Públicado em 

21 dez 2022 às 13:49
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Torcida do Flamengo
Torcida do Flamengo em jogo pelo Campeonato Carioca Crédito: Divulgação
Parece que o clima da Copa do Mundo continua muito ativo na Câmara de Vila Velha. Em um contra-ataque, três dias após a conquista histórica argentina, os vereadores vão votar um projeto de lei (PL) que cria no município o “Dia da Embaixada e dos Consulados da Nação Rubro-negra”, a ser comemorado em todo 29 de outubro, data da conquista do tri da Libertadores pelo Flamengo.
O projeto, que foi lido em plenário nesta quarta-feira (21) e seguiu para a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Vila Velha, foi apresentado pelo vereador Fábio do Vale (Patriota), um rubro-negro assumido.
“As embaixadas e consulados da nação rubro-negra são a união de torcedores de diversas localidades do Brasil e do exterior, que se reúnem para assistirem aos jogos do Flamengo e comemorar suas vitórias e conquistas”, justificou o parlamentar em seu projeto de lei.

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Detalhista, ela chega a explicar, no PL, o conceito de “embaixada” e “consulado” rubro-negro. “Quando um grupo novo é criado, obrigatoriamente se inicia como consulado, sendo formado por, no mínimo, cinco sócios-torcedores. Assim, para se tornar uma embaixada, o grupo precisa de no mínimo 30 sócios-torcedores entre seis meses e um ano de trabalho pelo clube.”
O parlamentar canela-verde defende a atuação desses torcedores mais organizados: “Eles trazem novos sócios-torcedores, contribuindo também com a divulgação de jovens atletas da região para o futebol de base, como também com campanhas de ações sociais”.

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Diplomático, Fábio do Vale adianta que pode apresentar outros projetos criando dias semelhantes para agradar a torcedores vascaínos, tricolores e botafoguenses, tradicionais rivais rubro-negros.
Fábio do Vale, o vereador que apresentou o projeto em homenagem à torcida do Flamengo
Fábio do Vale, o vereador que apresentou o projeto em homenagem à torcida do Flamengo Crédito: Divulgação
“Meu objetivo é valorizar todas as torcidas, não tem problema algum. Estou aberto para homenagear os torcedores dos times do Rio, que são muito fortes e tradicionais aqui no Espírito Santo”, afirma.

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Morador de Vale Encantado, Fábio do Vale, de 46 anos, diz que há muitos anos atua em projetos sociais ligados à prática esportiva e tem amigos na torcida organizada Flapixaba, que, segundo ele, sugeriu o projeto de lei em homenagem à torcida rubro-negra. “Conheço esses torcedores e vejo o amor deles pelo time”, diz.
Além da torcida organizada, Fábio conta que quem também o estimulou a apresentar o projeto criando o “Dia da Embaixada e dos Consulados da Nação Rubro-negra” foi a advogada do seu gabinete parlamentar, que é flamenguista.
Agora, a dúvida: será que algum nobre vereador de Vila Velha tem uma assessora de origem argentina? Fica a sugestão…
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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