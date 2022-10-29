Flamengo vence o Athletico-PR e é tricampeão da Libertadores

Gabigol comemora o gol contra o Athletico-PR Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

O Flamengo é tricampeão da Libertadores. Assim como em 2019, Gabigol foi o herói da conquista do time rubro-negro carioca. O atacante marcou o gol salvador e garantiu a vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, no estádio Monumental, em Guayaquil, no Equador, neste sábado (29).

O Flamengo esteve presente em três das últimas quatro finais da Libertadores e conquistou duas taças para a sua galeria de troféus, o que mostra a força desse elenco que com o título deste ano ganha o direito de disputar o Mundial de Clubes, que vai acontecer em fevereiro de 2023 e ainda não tem sede confirmada pela Fifa.

O JOGO

Em um primeiro tempo que começou muito disputado, o Athletico-PR surpreendeu o Flamengo com uma marcação alta e não deixou o time rubro-negro ditar o ritmo da partida. Aos 11 minutos, o Furacão teve boa chance com Vitinho. O atacante aproveitou falha de David Luiz e chutou cruzado, mas parou na defesa de Santos. Na sequência, Alex Santana teve a chance de abrir o placar para o time paranaense. Após bobeada da defesa, o meia ficou de frente para o gol, mas chutou para fora.

O Flamengo demorou a se encontrar no jogo, mas na metade do primeiro tempo o time comandado por Dorival Junior conseguiu equilibrar a partida, mas esbarrava na forte marcação do Furacão. Porém, essa marcação forte cobrou caro para o time de Felipão: o zagueiro Pedro Henrique recebeu dois cartões amarelos em entradas duras, e consequentemente foi expulso aos 42 minutos do primeiro tempo.

Na sequência, o Flamengo, agora com um a mais em campo, foi fatal. Aos 48 minutos, Éverton Ribeiro cruzou para Gabigol escorar e empurrar para as redes: 1 a 0, fim do primeiro tempo, e título encaminhado para o Rubro-Negro Carioca.

No segundo tempo, domínio total do Flamengo. Felipão reorganizou sua equipe após a expulsão de Pedro Henrique, mas de nada adiantou. Com um a menos, o Furacão foi dominado pelo Flamengo, que teve ótima chance de gol logo aos 6 minutos. Arrascaeta deu belo passe para Gabigol, que cara a cara, chutou para a defesa do goleiro Bento.

O Flamengo seguiu dominante e dono do meio-campo. Com mais espaço, Arrascaeta e Everton Ribeiro apareceram mais para o jogo. Entretanto, não teve mais lances de perigo na partida. O Rubro-Negro Carioca passou a errar no último passe. Valente, o Athletico-PR se defendia como dava e pouco chegava ao ataque.