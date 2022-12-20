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Leonel Ximenes

Como é a alimentação no presídio onde está o vereador Armandinho Fontoura?

Futuro presidente da Câmara de Vitória, como os demais detentos, terá direito a cardápio especial no Natal e no Ano-Novo

Publicado em 20 de Dezembro de 2022 às 12:28

Públicado em 

20 dez 2022 às 12:28
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Antes de ser preso, Armandinho Fontoura foi eleito presidente da Câmara de Vitória para o biênio 2023/24
Antes de ser preso, Armandinho Fontoura foi eleito presidente da Câmara de Vitória para o biênio 2023/24 Crédito: Redes sociais
O futuro presidente da Câmara de Vitória, vereador Armandinho Fontoura (Podemos), está preso no Centro de Detenção Provisória de Viana II (CDPV II), que tem população carcerária de 1.199 detentos, segundo dados de novembro da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus). E como é cada refeição consumida no local? E no Natal, o cardápio é especial.
A coluna teve acesso às informações sobre o cardápio dos detentos. A Sejus informa que fornece alimentação a toda população carcerária, sendo proibida a entrada de alimentos nas unidades prisionais por outros meios. A entrega das refeições é realizada por empresa contratada, que, de acordo com a Secretaria de Justiça, passa por rígido controle de qualidade e fiscalização.
A Secretaria diz que oferece aos presos quatro refeições diárias (café da manhã, almoço, café da tarde e jantar), com cardápio elaborado por nutricionistas. Em datas comemorativas, tais como Natal, Ano-Novo, Páscoa, Dia dos Pais e Dia das Mães, é servido cardápio especial e de forma padrão para toda a população carcerária.
De acordo com o atual contrato em vigência no CDPV II, o café da manhã (desjejum) é formado por uma bebida (café com leite integral), duas unidades de pães, que podem ser doce ou francês, que vêm com margarina. Também vem uma fruta, que pode ser maçã, banana, laranja ou fruta da época.

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Os 30 (ou 31 dias) do mês têm cardápios diferentes para o almoço e o jantar. No primeiro dia do mês, por exemplo, o prato proteico é isca de frango grelhada acompanhada de macarrão ao alho e óleo, acelga e um tipo de doce seco, como bananada, goiabada, doce de leite, pé-de-moleque, geleia ou paçoca.
Já à noite, neste mesmo primeiro dia do mês, do jantar consta feijoada (preparada com paio, charque e carne suína) acompanhada de farofa ao alho, couve e uma fruta de sobremesa.
O lanche da tarde, por sua vez, é composto de suco e pão doce com margarina ou pão francês com margarina.
Centro de Detenção Provisória de Viana II (CDPV II), onde Armandinho Fontoura está preso
Centro de Detenção Provisória de Viana II (CDPV II), onde Armandinho Fontoura está preso Crédito: Sejus
É estabelecido que cada detento comerá carne bovina em oito dias, carne suína em cinco dias, frango em sete, peixe em dois, ovos em dois dias, embutidos e processados em quatro dias e a feijoada em dois dias.

CARDÁPIO DE NATAL E ANO-NOVO É ESPECIAL

Caso o vereador siga preso nas datas comemorativas de Natal e de Ano-Novo, são elaborados cardápios especiais para cada ocasião e que são direcionados para o almoço.

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No almoço, o kit vem com arroz à grega, feijão simples, sobrecoxa desossada de frango assado, farofa rica, salada com cenoura a palito com vagem, bombom e refrigerante.
Já no Ano-Novo, o prato vem com arroz, feijão-tropeiro, carne bovina assada, batata assada/sauté, salada com alface e tomate, bombom e refrigerante.

VEREADOR FOI PRESO POR ORDEM DO STF

Acusado de promover atos antidemocráticos, Armandinho Fontoura foi alvo de uma operação deflagrada pela Polícia Federal na semana passada e teve mandado de prisão decretado pelo ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e integrante do Supremo Tribunal Federal (STF).
O gabinete parlamentar dele também foi alvo de cumprimento de mandado de busca e apreensão. Foram recolhidos, além de documentos, três computadores.
O vereador de Vitória divide a cela com o pastor Fabiano Oliveira, um dos líderes da concentração de golpistas em frente ao 38º BI na Prainha, em Vila Velha. Ele foi preso na madrugada de segunda-feira (19), em frente ao quartel do exército.

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Para o Complexo Penitenciário de Viana também foi levado outro detento da operação contra os atos bolsonaristas. É o caso do dono do site "Folha do ES", Jackson Rangel, preso em Cachoeiro e levado para a Penitenciária de Segurança Média 1.
Ele está na mesma unidade com outros detentos que também têm formação em Direito e por isso têm acesso a uma cela especial.
Armandinho foi eleito em agosto para presidir a Câmara Vitória a partir de janeiro de 2023. Ele teve a prisão requerida pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) no âmbito dos inquéritos 4781 e 4874, que investigam ataques ao STF e financiamento de milícias digitais.
Segundo a decisão, Armandinho fez várias críticas a ministros do Supremo em redes sociais, incitando, por exemplo, que fosse colocado "limite nesses bandidos togados" e dizendo que "vai ter enfrentamento sim, constitucional, pra não deixar esses vagabundos que sequer foram eleitos governarem o nosso país".

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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