Assembleia do ES terá quase 30 dias de paralisações em 2023

Sede da Assembleia Legislativa do ES na Enseada do Suá Crédito: Tati Beling/Ales

Será que os deputados e servidores da Assembleia Legislativa do Espírito Santo não ficarão cansados de tanto descansar em 2023? Explica-se: é que o Legislativo capixaba terá, no ano que vem, 16 dias de feriado nacional, estadual ou municipal e mais oito dias do chamado “ponto facultativo”. Além disso, haverá quatro dias de paralisações para manutenção predial.

O calendário anual de atividades foi publicado no Diário do Poder Legislativo (DPL) da última quinta-feira (1º).

Apenas um desses feriados vai cair no sábado, dia sem expediente na Ales. Mas ninguém precisa se preocupar porque ainda haverá 15 dias de feriados para relaxar. Em relação aos famosos pontos facultativos, as datas já foram definidas: 20 e 22 de fevereiro; 22 de maio; 9 de junho; 13 de outubro; 3 de novembro; e 26 e 27 de dezembro.

Ou seja, o feriadão de Natal do Legislativo terá cinco dias (quer melhor presente de Papai Noel do que este?).

QUATRO DIAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Mas a paradeira geral não se limita a essas datas. A direção da Casa já definiu que tudo vai parar também durante quatro dias para manutenção predial da sede da Ales: 20 e 21 de julho e 28 e 29 de dezembro. Nesses dias serão realizados serviços como limpeza dos reservatórios de água e desratização na sede do Legislativo.

Questão de ordem, excelências: por que não fazer essa manutenção nos dias de ponto facultativo? Não precisa responder, a gente só queria entender…

O ato da Mesa Diretora determina também que os pontos facultativos deverão ser “rigorosamente compensados” em até 60 dias, “conforme critérios estabelecidos pela chefia imediata de cada servidor”. Rigorosamente… Combinado, então.

O documento ressalta que o calendário não vale para os setores que trabalham em regime de escala e para os que não admitem paralisação em razão da natureza do respectivo trabalho.

NESTA SEXTA, DIA DE FUTEBOL, MAIS UM PONTO FACULTATIVO

Em tempo: a Assembleia Legislativa acaba de decretar ponto facultativo nesta sexta (9), quando a seleção brasileira enfrenta a da Croácia pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar . O jogo é às 12h de Brasília, mas nada de expediente na Casa de Leis antes disso. Afinal, todo mundo precisa estar concentrado antes do confronto..