As duas cidades que deixaram de ser "territórios de paz" no ES

Não foi apenas o aumento de homicídios em novembro a má notícia para a área da segurança pública
no Espírito Santo. Outro fato a lamentar é a redução no número de municípios sem o registro de um assassinato sequer em 2022.
A lista de 14 cidades sem assassinatos no Estado em 2022 ficou assim: Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Apiacá, Divino de São Lourenço, Ibitirama, Iconha, Itarana, Laranja da Terra, Marilândia, Muqui, Ponto Belo, São José do Calçado, Venda Nova do Imigrante e Vila Pavão.
A cidade que está há mais tempo sem registrar homicídios é Ponto Belo
, no Noroeste do Estado. São cinco anos de paz. O último crime letal lá aconteceu em 25 de março de 2017, quando uma pessoa do sexo feminino foi morta no bairro Lajeado.
Mas o recorde mais recente pertence a Alfredo Chaves, no Sul do Estado, que ficou seis anos sem registro de assassinato. O ciclo foi interrompido em janeiro do ano passado, mas a cidade, em 2022, pode se orgulhar de estar de volta à lista dos territórios de paz.