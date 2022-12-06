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Leonel Ximenes

As duas cidades que deixaram de ser "territórios de paz" no ES

Diminui lista de municípios do Espírito Santo que não registraram um homicídio sequer em 2022

Publicado em 06 de Dezembro de 2022 às 02:11

Públicado em 

06 dez 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Cidade de Alegre
Cidade de Alegre, que teve dois homicídios registrados em novembro Crédito: Instagram Prefeitura de Alegre
Não foi apenas o aumento de homicídios em novembro a má notícia para a área da segurança pública no Espírito Santo. Outro fato a lamentar é a redução no número de municípios sem o registro de um assassinato sequer em 2022.
Alegre e Governador Lindenberg, que até outubro integravam a lista de 16 cidades consideradas “territórios de paz” neste ano, foram palco de homicídios em novembro, reduzindo a lista virtuosa de 16 para 14 municípios capixabas sem crime intencionais letais.
A lista de 14 cidades sem assassinatos no Estado em 2022 ficou assim: Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Apiacá, Divino de São Lourenço, Ibitirama, Iconha, Itarana, Laranja da Terra, Marilândia, Muqui, Ponto Belo, São José do Calçado, Venda Nova do Imigrante e Vila Pavão.

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A cidade que está há mais tempo sem registrar homicídios é Ponto Belo, no Noroeste do Estado. São cinco anos de paz. O último crime letal lá aconteceu em 25 de março de 2017, quando uma pessoa do sexo feminino foi morta no bairro Lajeado.

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Mas o recorde mais recente pertence a Alfredo Chaves, no Sul do Estado, que ficou seis anos sem registro de assassinato. O ciclo foi interrompido em janeiro do ano passado, mas a cidade, em 2022, pode se orgulhar de estar de volta à lista dos territórios de paz.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Alegre Segurança Pública Governador Lindenberg Violência
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