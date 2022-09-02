Os dois lados do ES: onde a paz predomina, e quando a violência explode

Agosto foi o mês mais violento do ano no Espírito Santo
, com 97 assassinatos, superando o mês mais sangrento até então, que era janeiro, com 95 ocorrências. Este é o lado perverso da violência no Estado, que, no entanto, ainda tem 19 dos 78 municípios sem registrar um homicídio sequer em 2022. São os “territórios de paz” que resistem à onda de violência disseminada no território capixaba.
Não registraram homicídios nos oito primeiros meses do ano: Alegre, Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Apiacá, Divino de São Lourenço, Governador Lindenberg, Ibitirama, Iconha
, Itarana, Jerônimo Monteiro, Laranja da Terra, Marilândia, Muqui, Ponto Belo, Santa Leopoldina, São José do Calçado, São Roque do Canaã, Venda Nova do Imigrante e Vila Pavão.
E tem uma pequena cidade que se destaca ainda mais entre as mais pacatas e que deveria servir de exemplo. Ponto Belo
, no extremo Norte do ES, é o município há mais tempo sem homicídios dolosos no Espírito Santo. A cidade já completou cinco anos sem registros de assassinatos. O último caso aconteceu em 25 de março de 2017, quando uma pessoa do sexo feminino foi morta no bairro de Lajeado.
Vila Velha
, que vinha liderando as estatísticas de violência, pelo menos em agosto conseguiu um índice um pouco melhor, com nove assassinatos. No ano, entretanto, a cidade canela-verde lidera a triste estatística, com 108 homicídios.
E fica a pergunta: quando o Espírito Santo terá como padrão de conduta Porto Belo e como exceção a Grande Vitória?