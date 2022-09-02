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Leonel Ximenes

Os dois lados do ES: onde a paz predomina, e quando a violência explode

Saiba quais são os 19 municípios do Estado que não registraram homicídios em 2022; enquanto isso, em agosto, recorde de assassinatos

Públicado em 

02 set 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Homem e adolescente tentaram assaltar mulher na Avenida Beira-Mar, em Vitória.
Homem e adolescente presos após tentarem assaltar mulher na Avenida Beira-Mar, em Vitória Crédito: Archimedis Patricio
Agosto foi o mês mais violento do ano no Espírito Santo, com 97 assassinatos, superando o mês mais sangrento até então, que era janeiro, com 95 ocorrências. Este é o lado perverso da violência no Estado, que, no entanto, ainda tem 19 dos 78 municípios sem registrar um homicídio sequer em 2022. São os “territórios de paz” que resistem à onda de violência disseminada no território capixaba.
Não registraram homicídios nos oito primeiros meses do ano: Alegre, Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Apiacá, Divino de São Lourenço, Governador Lindenberg, Ibitirama, Iconha, Itarana, Jerônimo Monteiro, Laranja da Terra, Marilândia, Muqui, Ponto Belo, Santa Leopoldina, São José do Calçado, São Roque do Canaã, Venda Nova do Imigrante e Vila Pavão.

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E tem uma pequena cidade que se destaca ainda mais entre as mais pacatas e que deveria servir de exemplo. Ponto Belo, no extremo Norte do ES, é o município há mais tempo sem homicídios dolosos no Espírito Santo. A cidade já completou cinco anos sem registros de assassinatos. O último caso aconteceu em 25 de março de 2017, quando uma pessoa do sexo feminino foi morta no bairro de Lajeado.

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No outro extremo, só violência. Cariacica, Serra e Vitória concentraram o maior volume de crimes contra a vida em agosto, segundo dados oficiais da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp). Os dois primeiros tiveram, cada um, 14 registros, enquanto a Capital ficou com 13.

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Vila Velha, que vinha liderando as estatísticas de violência, pelo menos em agosto conseguiu um índice um pouco melhor, com nove assassinatos. No ano, entretanto, a cidade canela-verde lidera a triste estatística, com 108 homicídios.
E fica a pergunta: quando o Espírito Santo terá como padrão de conduta Porto Belo e como exceção a Grande Vitória?

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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