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Leonel Ximenes

ES tem o bimestre mais violento do ano

Com o aumento do número de homicídios, 2022 deixa de ser o ano menos violento dos últimos tempos

Públicado em 

31 ago 2022 às 16:56
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Armas foram apreendidas após confronto no Alagoano, em Vitória
Armas  apreendidas após confronto da polícia com traficantes no Morro do Alagoano, em Vitória Crédito: Divulgação | Polícia Militar
Espírito Santo teve o bimestre (julho e agosto) mais violento do ano. Com 183 homicídios dolosos registrados até o último dia 30, a quantidade é maior do que a do segundo bimestre (março e abril), até então o mais violento de 2022, com 173 casos contabilizados.

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Com 92 assassinatos, em julho, e 91 até o último dia 30 de agosto – a coluna apurou que só nesta quarta-feira (31), até o período da tarde, ocorreram mais seis crimes –, o Estado ainda perdeu outra vantagem: o ano de 2022, parcialmente, não é mais o menos violento dos últimos tempos.

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O posto volta, agora, para 2019. No acumulado até o fim de agosto, aquela época contabilizava 641. No entanto, até este dia 30 de agosto, a quantidade de homicídios estava em 650. E vai aumentar com os assassinatos ocorridos nesta quarta-feira (31).
O alento que fica deste mês de desgosto para a segurança é uma redução em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram contados 108 homicídios. Só que tanto em 2020 quanto em 2019, o resultado foi menos letal: 73, em cada ano.
Uma das cidades que contribuiu para o mau resultado em agosto foi Vitória. A Capital, até o último 30, somou 12 assassinatos (e teve mais um neste dia 31, até o período da tarde). Retrato de uma intensa guerra do tráfico que vem acontecendo nos últimos dias.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Feedral do Espírito Santo.

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