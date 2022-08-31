ES tem o bimestre mais violento do ano

O Espírito Santo
teve o bimestre (julho e agosto) mais violento do ano. Com 183 homicídios dolosos registrados até o último dia 30, a quantidade é maior do que a do segundo bimestre (março e abril), até então o mais violento de 2022, com 173 casos contabilizados.
Com 92 assassinatos, em julho, e 91 até o último dia 30 de agosto – a coluna apurou que só nesta quarta-feira (31), até o período da tarde, ocorreram mais seis crimes –, o Estado ainda perdeu outra vantagem: o ano de 2022, parcialmente, não é mais o menos violento dos últimos tempos.
O posto volta, agora, para 2019. No acumulado até o fim de agosto, aquela época contabilizava 641. No entanto, até este dia 30 de agosto, a quantidade de homicídios estava em 650. E vai aumentar com os assassinatos ocorridos nesta quarta-feira (31).
O alento que fica deste mês de desgosto para a segurança
é uma redução em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram contados 108 homicídios. Só que tanto em 2020 quanto em 2019, o resultado foi menos letal: 73, em cada ano.
Uma das cidades que contribuiu para o mau resultado em agosto foi Vitória
. A Capital, até o último 30, somou 12 assassinatos (e teve mais um neste dia 31, até o período da tarde). Retrato de uma intensa guerra do tráfico que vem acontecendo nos últimos dias.
Já ao longo do ano, Vila Velha
acumula 108 ocorrências e teve um agosto menos violento, com nove crimes letais.