Candidatos ao governo do ES focam segurança e logística em fala a empresários

Os candidatos Audifax, Manato, Casagrande e Guerino (de cima para baixo) em encontro com empresários Crédito: Alexandre Mendonça / Findes

Propostas nas áreas de segurança e logística para o Espírito Santo foram alguns dos temas detalhados por candidatos ao Palácio Anchieta em encontro com empresários realizado na tarde desta segunda-feira (29) pelo Fórum de Entidades e Federações (FEF), em um hotel na Ilha do Boi, em Vitória.

Os candidatos puderam se apresentar para os empresários e responderam às mesmas cinco perguntas que abordavam assuntos como infraestrutura, propostas para educação, competitividade, cidades inteligentes e também metas para redução de emissões de carbono.

O FEF é formado pelo ES em Ação, pela Federação da Agricultura e Pecuária (Faes), Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio), Federação das Indústrias (Findes) e Federação dos Transportes (Fetransportes).

Na área da segurança, considerada prioridade pela maioria dos candidatos, há propostas de aumento de salário e investimento em inteligência. O candidato Carlos Manato (PL) disse que o aumento da remuneração dos policiais deve ser prioridade. E Guerino Zanon (PSD) também defendeu que os PMs têm de ter bons salários.

Já Audifax Barcelos criticou o fato de o atual governador não ter usado todo o orçamento para segurança e afirmou que tratará a área como prioridade pois a falta de segurança pública atrapalha os negócios. “Segurança é prioridade e não podemos não usar todo o orçamento para a área”, disse.

Sobre o reajuste para policiais, Casagrande disse, em conversa com jornalistas após o encontro, que está dando aumento de salário para os policiais, de forma escalonada até dezembro. “Aplicamos um reajuste de salário para todos os níveis de todas as forças policiais. Todos estão recebendo aumento. Lógico que todo servidor sempre deseja mais, mas nós saímos daquela polícia que estava adoentada quando cheguei ao governo e estou recuperando e montando um programa de tecnologia policial”, disse.

LOGÍSTICA

Para viabilizar os projetos de infraestrutura e logística que contribuem para a competitividade e melhoria do ambiente de negócios do Estado, os candidatos prometeram desburocratizar entraves relacionados às licenças ambientais e defenderam articulação política para projetos de infraestrutura. “Tenho compromisso na desburocratização”, afirmou Audifax.

Já o candidato Carlos Manato (PL) diz que vai priorizar o diálogo com o setor produtivo e ter um governo alinhado com o presidente da República para desenvolvimento dos projetos de infraestrutura e logística.

Guerino Zanon (PSD) também falou sobre a articulação política, afirmando que o Espírito Santo deve ter uma bancada forte que trabalhe unida para projetos saírem do papel.

Ao falar sobre o tema, Casagrande relembrou e apontou o andamento de algumas obras importantes do Estado. Sobre a BR-262, que o governo federal desistiu de leiloar junto com a BR-381 em Minas Gerais, o atual governador e candidato à reeleição disse que está na expectativa que a Vale possa destinar recurso proveniente do rompimento da barragem de Mariana (MG) para viabilizar a duplicação da BR-262.