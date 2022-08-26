Como foram os primeiros 10 dias de campanha dos candidatos ao governo do ES

Aridelmo, Audifax, Vinícius Sousa, Cláudio Paiva, Guerino, Manato e Casagrande: início de campanha eleitoral Crédito: Montagem A Gazeta

Visita a feiras livres, caminhadas em vários municípios do Estado, encontro com lideranças e gravações de programas e entrevistas. Essas foram as principais atividades dos candidatos ao governo do Espírito Santo nos primeiros 10 dias de campanha das eleições de 2022, que teve início no dia 16 de agosto.

Os sete candidatos aproveitaram os primeiros dias da campanha antes da propaganda eleitoral gratuita na televisão e no rádio - cujo início foi nesta sexta-feira (26) - para se apresentarem diretamente aos eleitores participando de feiras livres, visitando vários municípios do Espírito Santo e também se reunindo com vários segmentos da sociedade, desde representantes sindicais a lideranças religiosas.

CONFIRA COMO FORAM OS PRIMEIROS DIAS DE CAMPANHA

ARIDELMO TEIXEIRA (NOVO)

Aridelmo Teixeira lança campanha em projeto social

Durante os primeiros 10 dias de campanha eleitoral, Aridelmo Teixeira (Novo) e sua vice Camila Domingues cumpriram uma agenda de compromissos com organizações e com a população do Espírito Santo. O lançamento oficial da campanha foi feito em Mimoso do Sul, no projeto social Sopão da Rosinha, que faz parte da iniciativa de Aridelmo no chamado “Caminhos da Esperança", projeto que conta histórias inspiradoras sobre capixabas que fazem a diferença.

O candidato também teve reuniões com coordenadores de campanha, lideranças comunitárias, representantes do partido Novo e fez apresentação do plano de governo. Entrevistas para veículos de comunicação também foram concedidas.

Aridelmo e Camila ainda participaram da iniciativa da Associação Espírito-Santense do Ministério Público, que consistiu na entrega de uma carta de compromisso para cada candidato ao governo.

AUDIFAX BARCELOS (REDE)

Audifax Barcelos faz visita a comércio na Grande Vitória

O candidato ao governo do Estado pela Rede, Audifax Barcelos , priorizou os encontros com a população, realizando caminhadas diárias pelas ruas de bairros da Serra, de Vila Velha, Cariacica e Vitória, além de municípios do interior. Sempre acompanhado de sua vice, Tenente Andresa, também participou de evento de inauguração do comitê central de campanha, na Serra, com um “adesivaço” acompanhado por um trio elétrico

Audifax participou da cerimônia de assinatura de carta-compromisso proposta pela Associação do Ministério Público e visitou a Cachoeiro Stone Fair. O candidato ainda cumpriu agendas de entrevistas e sabatinas de veículos de comunicação e gravou programas para o horário eleitoral gratuito.

O candidato da Rede também cumpriu agendas de entrevistas e sabatinas em vários veículos de comunicação do Estado, gravações de programas para o horário eleitoral gratuito, além de encontros partidários e com correligionários e aliados.

CAPITÃO VINÍCIUS SOUSA (PSTU)

Capitão Sousa formaliza apoios nos primeiros dias de campanha

O candidato do PSTU ao governo do Espírito Santo, Capitão Vinícius Sousa , participou de entrevistas nos primeiros dias de campanha, que foram marcados ainda por panfletagem em vários pontos de movimento da população. O candidato também firmou acordo com o PCB, partido que passou a apoiar a sua candidatura.

Capitão Sousa participou ainda de um encontro com a Associação do Ministério Público (AESMP) para assinatura da carta em defesa da democracia e defendeu a necessidade de uma democracia efetiva que inclua a classe trabalhadora.

CLÁUDIO PAIVA (PRTB)

Claudio Paiva faz encontro com lideranças no início da campanha

Cláudio Paiva , candidato ao governo do Estado pelo PRTB, participou de encontro com várias entidades religiosas durante os primeiros 10 dias de campanha eleitoral. O candidato falou aos pastores no Encontro das Igrejas Metodistas do Estado do Espírito Santo junto com o Bispo Hamms. E também apresentou plano de governo em Guarapari.

O candidato teve ainda reunião com todos os candidatos do partido e participou de encontro com as famílias da Igreja Metodista do Estado.

GUERINO ZANON (PSD)

Guerino Zanon se reúne com sindicatos e igrejas

Nesses primeiros dez dias de campanha, Guerino Zanon viajou por cidades de todas as regiões do Estado como Cachoeiro de Itapemirim, Venda Nova do Imigrante e Ibatiba, no Sul; Aracruz, São Mateus, Conceição da Barra, no Norte; São Domingos do Norte, São Roque do Canaã, Marilândia e Águia Branca, no Noroeste; além de toda a Grande Vitória.

Ele também fez atendimento à imprensa, participou do lançamento de candidaturas de aliados políticos e fez várias reuniões com diversos segmentos da sociedade. O candidato esteve com representantes sindicais, como donos de postos de combustíveis, dos proprietários de empresas de segurança privada, dos delegados de Polícia Civil, de empresários do setor de rochas ornamentais e também gravou programas eleitorais.

O candidato se reuniu com várias lideranças religiosas e conseguiu alguns apoios muito importantes, como o declarado pela Igreja Universal do Reino de Deus, por meio do bispo Bruno Gouveia.

CARLOS MANATO (PL)

Manato foi às ruas e teve encontro com lideranças

Nos primeiros dias de campanha, o candidato do PL ao governo do Espírito Santo, Carlos Manato , participou de caminhada com apoiadores em feiras livres de Vitória. Na agenda também consta encontro com lideranças políticas e religiosas em Colatina, Linhares e Santa Maria de Jetibá.

Manato foi à Cachoeiro Stone Fair, tendo visitado expositores e conversado com empresários, ouvindo demandas do setor. Manato ainda foi participar de entrevistas em Linhares e participou da Marcha Para Jesus em Pedro Canário.

O candidato do PL também gravou campanha para programa eleitoral de TV e rádio e participou de podcast e entrevistas para a imprensa.

RENATO CASAGRANDE (PSB)

Casagrande em primeiros dias de campanha

O atual governador e candidato à reeleição, Renato Casagrande (PSB), iniciou a campanha eleitoral com realização de lives em redes sociais, participação em lançamento de candidaturas e também gravação de programas eleitorais para rádio e TV.