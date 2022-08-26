Horário eleitoral: jovens, obras e críticas à pobreza no ES marcam 1° dia

A primeira participação dos candidatos ao governo do Espírito Santo e ao Senado no horário eleitoral gratuito teve críticas à pobreza e à violência no Estado, exibição de obras e realizações, apresentação de histórias de vida, conversa com jovens e muitos concorrentes falando de suas experiências para tentar convencer o eleitor faltando 37 dias para o primeiro turno das eleições 2022

A propaganda eleitoral na TV foi exibida pela primeira vez nesta sexta-feira (26), às 13 horas, e também teve espaço para os candidatos a deputado estadual.

Candidatos ao governo do ES: Aridelmo, Audifax, Manato, Guerino e Casagrande durante primeiro dia de horário eleitoral Crédito: Fernando Madeira | Montagem Geraldo Neto

A campanha para governador na TV começou com imagens do Espírito Santo e de pessoas cantando o jingle do candidato Carlos Manato (PL). Ele usou sua primeira aparição no horário eleitoral para convidar as pessoas para acompanharem o programa que será exibido na noite desta sexta-feira (26), quando vai mostrar porque quer ser candidato a governador.

Com mais de seis minutos de programa, o governador e candidato à reeleição Renato Casagrande (PSB) contou sobre a sua trajetória pessoal, a história da sua família e usou o momento para falar que se formou “dentro de uma tradição de valores cristãos e com a fé de que temos um Deus que nos protege e nos orienta”.

“Você ter uma boa prestação de serviços e com o seu trabalho, permitir que as pessoas tenham esperança é motivo para fazer as pessoas mais felizes, ter condições de ter uma renda melhor, um trabalho. Isso a gente se comprometeu a fazer e estamos fazendo”, afirmou o candidato.

Durante as falas do socialista, imagens dele visitando obras estaduais, como a ciclovia da Terceira Ponte, foram exibidas. Também foram mostradas conversas do candidato à reeleição com profissionais certificados em cursos de qualificação oferecidos pelo governo, com jovens e professores falando sobre educação e com agricultores.

“Nós seremos referência em todas as políticas públicas desse país”, prometeu Casagrande. Em seguida, um narrador fala sobre “o segredo para governar bem”, com mais imagens do candidato à reeleição visitando obras e conversando com pessoas.

Abrindo com uma mensagem que seria do Estado do Espírito Santo destinada a ele, com imagens de diversas cidades capixabas serem exibidas, o ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon (PSD) se apresentou. “Sou Guerino Zanon e estou pronto para a missão de cuidar do nosso Estado como ele merece. Vamos juntos fazer a mudança que queremos e devolver a esperança ao nosso povo”.

Quarto candidato ao governo do Estado no horário eleitoral, Aridelmo Teixeira (Novo) abriu o programa mostrando reportagem sobre o avanço do número de famílias que passam fome no Estado. Nos 24 segundos a que tem direito, ele ainda mostrou a sua vice, Camila Domingues (Novo), pedindo votos e prometeu: “Vamos garantir creches em tempo integral e alimentação a todas as crianças do Estado”.

Último entre os concorrentes ao governo no primeiro dia do horário eleitoral, Audifax Barcelos (Rede) iniciou seu programa relembrando 2016, quando ficou internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por mais de 20 dias durante a disputa eleitoral para prefeito da Serra, e disse que a experiência de quase morte o fez prestar mais atenção nas pessoas. “Ficamos mais comprometidos com as soluções”, assegurou.

Logo depois, o candidato da Rede disse que decidiu se candidatar a governador “para defender a vida”. “Há oito anos, o governo tenta uma solução para a segurança pública sem resultados. A televisão mostra isso todo dia. Estamos no meio de uma guerra que já chegou ao interior e agora o governo está pedindo mais quatro anos de tolerância. Não dá mais, né?”, ataca o redista. Ele ainda falou da sua trajetória política, incluindo 12 anos à frente da Prefeitura da Serra e um mandato como deputado federal.

CANDIDATOS AO SENADO

Magno Malta no 1º horário eleitoral na TV Crédito: Fernando Madeira

Com um tempo total de 33 segundos de propaganda, o ex-senador Magno Malta (PL) abriu o horário eleitoral no Espírito Santo convidando o público para acompanhar a sua jornada nas redes sociais, já que não terá muito espaço para fazê-lo no horário eleitoral.

“Hoje começa mais uma batalha de uma guerra que nunca deixei de lutar e vocês sabem disso. Tem que ter coragem para tomar a decisão de deixar tudo isso aqui”, afirmou Magno, enquanto a câmera se distanciava dele para mostrar o local onde estava: um sítio onde tem se refugiado desde que perdeu a reeleição, em 2018.

Erick Musso no 1º horário eleitoral na TV Crédito: Fernando Madeira

Antes de se apresentar como candidato ao Senado, o presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (Republicanos), usou seu espaço no horário eleitoral para fazer uma crítica aos senadores que o Espírito Santo já teve, sem especificar ninguém, com a afirmação de que um senador que veio do povo pode fazer muito mais pelo Estado. Logo depois, foram exibidas várias reportagens veiculadas nos últimos anos sobre problemas do Espírito Santo, como a violência, o crescimento da pobreza e o atraso de obras públicas.

O candidato aparece respondendo à pergunta: o que um senador tem a ver com esses problemas? “O senador tem um papel fundamental para trazer benefícios e melhorias para o capixaba no seu dia a dia. É receber as demandas do Estado, propor a criação ou modificação das leis que beneficiam a nossa gente”, respondeu Erick.

Candidata à reeleição, a senadora Rose de Freitas (MDB) destacou sua experiência no programa eleitoral Crédito: Fernando Madeira

Com o maior tempo entre os candidatos ao Senado, o programa da senadora e candidata à reeleição Rose de Freitas (MDB) exibiu imagens da sua longa carreira política, incluindo momentos ao lado do governador Renato Casagrande, que a apoia na disputa, enquanto um narrador a descreve como “uma mulher guerreira” que “conhece bem todos os cantos do Espírito Santo”.

Ao tomar a palavra, a candidata ressaltou que assumiu um compromisso com o povo capixaba como senadora, que conhece todos os municípios capixabas e que quer continuar lutando pelo Estado, que isso se "transformou em uma missão na minha vida". O programa foi encerrado com o jingle da senadora sendo cantado por Lula D'Vitória.