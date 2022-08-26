Segurança pública no ES: não há solução simples

O Monitor da Violência, uma parceria do site G1 com o Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo (NEV-USP) e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), publicou, no último dia 25, um levantamento sobre os assassinatos no Brasil, noticiando a queda de 5% no primeiro semestre em todo país.

O Espírito Santo foi destaque, apresentando o menor número de “assassinatos” dos últimos 26 anos, com uma queda de 16% em relação ao mesmo período do ano de 2021. Segundo os especialistas do FSBP e do NEV-USP entre os fatores de diminuição do número de mortes estão o maior controle e influência dos governos sobre os criminosos e políticas públicas de segurança e sociais.

Os especialistas Samira Bueno e Renato Sérgio de Lima destacaram a adoção de programa de redução pautado na focalização de ações nos territórios, sendo o Espírito Santo citado como um dos exemplos nacionais que buscam integrar ações policiais e medidas de caráter preventivo.

A forma de condução da Segurança Pública do Espírito Santo é exitosa e reconhecida como modelo de governança aplicado na área, priorizando a implementação de ações e projetos voltados para o enfrentamento e a prevenção da violência, a partir da ampliação do acesso aos serviços básicos e promoção da cidadania em regiões caracterizadas por altos índices de vulnerabilidade social e de violência.

A governança e a gestão orientada para resultados são as premissas básicas, com papel central do próprio governador, monitorando todas as ações, o fomento da atuação integrada das polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros, a compatibilização territorial de atuação em nível estadual, o desenvolvimento de um policiamento comunitário de proximidade orientado para solução de problemas, a realização de ações integradas com foco específico e o uso intensivo de tecnologia.

O programa foi implantado em 2011 e pela primeira vez a segurança pública passou a ser enfrentada com intervenções multissetoriais, com ações e projetos voltados à prevenção da violência, ao acesso a educação, esporte, cultura, geração de emprego, renda e promoção da cidadania em áreas de maior vulnerabilidade social.

Em sua segunda edição, a partir de 2019, as ações implementadas continuaram rendendo resultados positivos, pois tivemos o ano de 2019 com menos de mil homicídios pela primeira vez em sua série histórica e o total acumulado até momento indica que estamos no período menos violento desde 1996.

O sucesso da metodologia permitiu avançar para outro campo de atuação que durante muito tempo permaneceu sem um planejamento específico que atendesse suas necessidades: a área rural. Neste ano foi lançado o Plano de Segurança Rural, que vem ao encontro de demanda de produtores e trabalhadores do campo, por meio da reestruturação das forças de segurança em todos os cantos do Espírito Santo, ampliando as estratégias de proteção.

Nos dias atuais, no contexto da segurança pública e da defesa social, o Espírito Santo é exemplo de integração institucional, com resultados expressivos e progressivos e está preparado para o futuro, pois conta com uma metodologia de trabalho bem-sucedida e reconhecida, além de profissionais comprometidos com a missão de proteger a vida e o patrimônio da sociedade.