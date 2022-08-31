25 veículos roubados recuperados e prisão de foragido no ES

O programa Cerco Inteligente do governo do Estado
já ajudou a recuperar neste ano, segundo a Secretaria Estadual da Segurança Pública (Sesp), 25 veículos roubados que estavam circulando pela Grande Vitória
. Desses, sete foram somente em agosto. A tecnologia de inteligência artificial alerta, automaticamente, o Ciodes, quando um automóvel com restrição passa pelas câmeras. Imediatamente o recurso operacional é acionado e tenta realizar a abordagem.
A recuperação mais recente ocorreu no último final de semana, no domingo, quando um Vectra prata que estava cadastrado na chamada "lista negra" do sistema passou por uma base instalada em Jacaraípe, na Serra. Um veículo da Polícia Militar
conseguiu fazer a abordagem no bairro Marbella, sendo que dois bandidos foram detidos e levados à Delegacia Regional.
Outro caso de recuperação com o auxílio do Cerco Inteligente foi registrado em Cariacica
. Um Chevrolet Cobalt com restrição passou pela câmera instalada no bairro Planeta, na Rodovia José Sette, sendo encontrado em Nova Rosa da Penha II. Desta vez, entretanto, os bandidos não foram presos, mas havia informação de que usavam o carro para cometer assaltos.
Mais uma funcionalidade fundamental do equipamento é o auxílio em investigações. No dia 20 de junho a Polícia Civil
prendeu um homem de 45 anos que tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de estelionato, cometido em Itamaraju, na Bahia. A prisão ocorreu no bairro Nova Almeida, na Serra, e o monitoramento dos locais para onde o suspeito se dirigia só foi possível por conta do dispositivo eletrônico..
Em posse da placa do veículo a Gerência de Inteligência (Gint) da Sesp
passou a realizar as devidas análises proporcionadas pela ferramenta, repassando a informação de um ponto de bloqueio onde seria possível deter o infrator e cumprir o mandado de prisão.
Após o recebimento dos dados, policiais se posicionaram no ponto indicado. Ao avistar o carro do suspeito, que se aproximava de uma revenda de veículos, as equipes se dirigiram até o acusado e lhe deram voz de prisão. O homem foi levado até a 3ª Delegacia Regional de Serra, onde foram realizados os procedimentos de praxe e, posteriormente, o acusado foi conduzido até o Centro de Triagem de Viana (CTV).
De janeiro a agosto de 2022 a Grande Vitória conta com uma queda no número de furtos e roubos de veículos. São 100 casos a menos que no mesmo período de 2021. Esse decréscimo passou a ser maior a partir de maio, sendo que nos últimos quatro meses o número de casos foi menor que no ano passado.
Quando foi lançado, em janeiro, o Cerco Inteligente contava com 17 pontos instalados. Atualmente a expansão está sendo coordenada pela Sesp
e já são 84 pontos em funcionamento, com 336 câmeras monitorando todos os municípios da Grande Vitória, de Fundão a Guarapari. O objetivo é que, até o final do ano, todas as 1.650 câmeras inteligentes do programa estejam instaladas no Espírito Santo.