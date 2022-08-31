25 veículos roubados recuperados e prisão de foragido no ES

Após o recebimento dos dados, policiais se posicionaram no ponto indicado. Ao avistar o carro do suspeito, que se aproximava de uma revenda de veículos, as equipes se dirigiram até o acusado e lhe deram voz de prisão. O homem foi levado até a 3ª Delegacia Regional de Serra, onde foram realizados os procedimentos de praxe e, posteriormente, o acusado foi conduzido até o Centro de Triagem de Viana (CTV).

De janeiro a agosto de 2022 a Grande Vitória conta com uma queda no número de furtos e roubos de veículos. São 100 casos a menos que no mesmo período de 2021. Esse decréscimo passou a ser maior a partir de maio, sendo que nos últimos quatro meses o número de casos foi menor que no ano passado.