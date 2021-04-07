Polícia no ES cria código só para roubos de veículos de aplicativo

O surgimento de aplicativos de transporte facilitou a vida dos cidadãos, mas a violência acompanhou essa evolução, havendo frequentes casos de assaltos a quem trabalha nessa área. Com a escalada de crimes contra o patrimônio, a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp)
se viu obrigada a criar códigos específicos para registrar roubos e furtos contra motoristas que atuam nesse segmento.
De acordo com a normativa, o código B01B2 é registrado em casos de furto. Já o B02B2 é para registros de ocorrências de roubos, frequentemente noticiadas e que, infelizmente, já culminaram em latrocínios (assalto seguido de morte) no Espírito Santo
.
A modificação no sistema de registros não para por aí. Há também agora códigos específicos para notificar situações de furto e roubo de veículos em transporte remunerado, como fretes, vans e similares.
Especialistas em segurança consultados pela coluna indicam que esse tipo de normatização vai permitir identificar a real dimensão de quantos ataques a motoristas de aplicativo acontecem no Espírito Santo. E reforçam que é preciso fazer a ocorrência, para dar a noção do mapa do crime e auxiliar as forças de segurança nos patrulhamentos e nas investigações.