Leonel Ximenes

Polícia no ES cria código só para roubos de veículos de aplicativo

Nova classificação foi necessária por causa da escalada de crimes contra o patrimônio no Estado

Publicado em 07 de Abril de 2021 às 02:01

Manifestação dos motoristas de aplicativo, Uber, na Avenida Reta da Penha, em frente ao Edifício Corporate Center, onde se encontra a sede da empresa
Manifestação dos motoristas de aplicativo em Vitória Crédito: Fernando Madeira
O surgimento de aplicativos de transporte facilitou a vida dos cidadãos, mas a violência acompanhou essa evolução, havendo frequentes casos de assaltos a quem trabalha nessa área. Com a escalada de crimes contra o patrimônio, a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) se viu obrigada a criar códigos específicos para registrar roubos e furtos contra motoristas que atuam nesse segmento.
De acordo com a normativa, o código B01B2 é registrado em casos de furto. Já o B02B2 é para registros de ocorrências de roubos, frequentemente noticiadas e que, infelizmente, já culminaram em latrocínios (assalto seguido de morte) no Espírito Santo.

A modificação no sistema de registros não para por aí. Há também agora códigos específicos para notificar situações de furto e roubo de veículos em transporte remunerado, como fretes, vans e similares.
Especialistas em segurança consultados pela coluna indicam que esse tipo de normatização vai permitir identificar a real dimensão de quantos ataques a motoristas de aplicativo acontecem no Espírito Santo. E reforçam que é preciso fazer a ocorrência, para dar a noção do mapa do crime e auxiliar as forças de segurança nos patrulhamentos e nas investigações.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

