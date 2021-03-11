Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Na Rodovia do Sol

Homens armados e motorista de aplicativo sem CNH são detidos em Vila Velha

Suspeitos foram detidos na Rodovia do Sol; segundo a PM, um deles seria um dos chefes do tráfico de drogas de bairros de Vila Velha. Motorista não tinha habilitação e afirmou que fazia a corrida de forma particular

Publicado em 10 de Março de 2021 às 22:15

Tiago Felix

Tiago Felix

Publicado em 

10 mar 2021 às 22:15
Dois homens armados e o motorista do veículo foram detidos pela Polícia Militiar
Dois homens armados e o motorista do veículo foram detidos pela Polícia Militiar Crédito: Divulgação/PMES
Dois homens armados foram detidos dentro de um carro de aplicativo na Rodovia do Sol, em Vila Velha, na noite desta quarta-feira (10). Segundo a Polícia Militar, um dos suspeitos seria um dos chefes do tráfico de drogas da região de bairros Ataíde e Ilha da Conceição, da Grande Santa Rita, em Vila Velha. De acordo com a polícia, o motorista do veículo, que se apresentou como motorista de aplicativo, também foi detido, pois não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
O tenente Schimidt, da Polícia Militar, afirmou que a polícia recebeu uma informação de que um carro de transportes particulares por aplicativo estaria indo de Guarapari para Vila Velha e que estaria transportando dois homens envolvidos no tráfico de drogas. Por isso, os militares montaram um ponto de bloqueio na rodovia.
"Eles, ao ver a operação, fecharam os vidros e tentaram disfarçar dentro do veículo. Diante da suspeita, foi realizada a abordagem e, com os dois passageiros, foi encontrada uma pistola com cada um deles, calibres 380 e 765. Vale ressaltar que um deles, inclusive, estava com outro carregador no bolso e todas as pistolas com a carga máxima de munições", disse.

Veja Também

Um dos líderes do tráfico do Bairro da Penha é detido em Vitória

Segundo o tenente, o motorista do veículo também foi detido. Ele se apresentou como motorista de aplicativo, mas afirmou que estava fazendo a corrida de forma particular. O motorista, porém, de acordo com Schimidt, não possuía a CNH e já havia sido detido anteriormente.
"O que chamou a atenção da nossa guarnição é que, apesar de ele estar com o adesivo de motorista de aplicativo, ele não tem CNH e é a segunda vez que ele é detido. A primeira foi porque estava conduzindo um foragido da Justiça e, agora, por ter esses armamentos junto aos passageiros do carro e um deles com mandado de prisão em aberto", contou.
Segundo o tenente, o suspeito apontado como um dos chefes do tráfico de drogas também teria envolvimento em homicídios em Vila Velha. Schimidt afirmou que os detidos foram levados para a Delegacia Regional de Vila Velha e que a Polícia Civil irá investigar o caso.
Procurada pela reportagem, a empresa de corrida por aplicativo divulgou a seguinte nota:
"A Uber esclarece que, pelos dados fornecidos pela reportagem, o veículo não tem cadastro na sua plataforma e, portanto, não tem qualquer relação com o aplicativo. Vale ressaltar ainda que a Uber não fornece adesivos de identificação aos seus motoristas parceiros em Vila Velha. Esse não é um recurso que garante que o veículo esteja cadastrado em algum app. Ao solicitar uma viagem pelo aplicativo da Uber o usuário recebe dados que são muito mais precisos para aumentar sua segurança, como placa, modelo e cor do veículo, além de nome e foto do motorista".

Veja Também

Homem é encontrado morto dentro do próprio bar na zona rural de Colatina

Vigilante invade Fórum e rouba cofre com arma em Nova Venécia

PM apreende 1.500 pinos de cocaína e R$ 11 mil em casa na Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Guarapari Polícia Civil rodovia do sol Vila Velha Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Gabriela Sartório morreu após ser atropelada enquanto pedalava
Morre ciclista atropelada por motorista que confessou ter bebido em Vitória
Aplicativos sugerem investimentos, mas decisões podem ser influenciadas por taxas, comissões e algoritmos
O mercado não é seu amigo: quem ganha antes de você com seus investimentos
A WN7 é o primeiro modelo elétrico de grande porte da Honda.
Moto elétrica da Honda é premiada como melhor design de produto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados