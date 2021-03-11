Homens armados e motorista de aplicativo sem CNH são detidos em Vila Velha

Dois homens armados e o motorista do veículo foram detidos pela Polícia Militiar Crédito: Divulgação/PMES

Dois homens armados foram detidos dentro de um carro de aplicativo na Rodovia do Sol, em Vila Velha , na noite desta quarta-feira (10). Segundo a Polícia Militar , um dos suspeitos seria um dos chefes do tráfico de drogas da região de bairros Ataíde e Ilha da Conceição, da Grande Santa Rita, em Vila Velha. De acordo com a polícia, o motorista do veículo, que se apresentou como motorista de aplicativo, também foi detido, pois não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O tenente Schimidt, da Polícia Militar, afirmou que a polícia recebeu uma informação de que um carro de transportes particulares por aplicativo estaria indo de Guarapari para Vila Velha e que estaria transportando dois homens envolvidos no tráfico de drogas. Por isso, os militares montaram um ponto de bloqueio na rodovia.

"Eles, ao ver a operação, fecharam os vidros e tentaram disfarçar dentro do veículo. Diante da suspeita, foi realizada a abordagem e, com os dois passageiros, foi encontrada uma pistola com cada um deles, calibres 380 e 765. Vale ressaltar que um deles, inclusive, estava com outro carregador no bolso e todas as pistolas com a carga máxima de munições", disse.

Segundo o tenente, o motorista do veículo também foi detido. Ele se apresentou como motorista de aplicativo, mas afirmou que estava fazendo a corrida de forma particular. O motorista, porém, de acordo com Schimidt, não possuía a CNH e já havia sido detido anteriormente.

"O que chamou a atenção da nossa guarnição é que, apesar de ele estar com o adesivo de motorista de aplicativo, ele não tem CNH e é a segunda vez que ele é detido. A primeira foi porque estava conduzindo um foragido da Justiça e, agora, por ter esses armamentos junto aos passageiros do carro e um deles com mandado de prisão em aberto", contou.

Segundo o tenente, o suspeito apontado como um dos chefes do tráfico de drogas também teria envolvimento em homicídios em Vila Velha. Schimidt afirmou que os detidos foram levados para a Delegacia Regional de Vila Velha e que a Polícia Civil irá investigar o caso.

Procurada pela reportagem, a empresa de corrida por aplicativo divulgou a seguinte nota: