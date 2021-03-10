Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Serra Dourada II

PM apreende 1.500 pinos de cocaína e R$ 11 mil em casa na Serra

A ação aconteceu na tarde desta quarta-feira (10) durante um patrulhamento de rotina no bairro Serra Dourada II; um indivíduo foi detido pela equipe da PM

Publicado em 10 de Março de 2021 às 17:54

Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

10 mar 2021 às 17:54
Droga é apreendida na Serra
DRoiga Crédito: Divulgação/ PM
Polícia Militar apreendeu 1.500 pinos de cocaína e R$ 11.075,00 em dinheiro na tarde desta quarta-feira (10) no bairro Serra Dourada II, localizado no município da Serra. Um homem foi detido.
De acordo com informações divulgadas pela corporação, as equipes realizavam um patrulhamento quando receberam a informação de que indivíduos estariam embalando cocaína em uma área de mata, nos fundos de uma residência. Os militares se dirigiram ao local e quando chegaram perto do imóvel viram um homem jogando um lençol enrolado pela janela. 
O suspeito foi abordado no portão e acabou confirmando que estava com os entorpecentes. Ele abriu o portão da casa para os policiais que encontraram o dinheiro e as drogas no local.
O homem foi detido e conduzido para a Delegacia Regional do município juntamente com o material apreendido.

Veja Também

Homem é morto em troca de tiros com policial militar

Policial militar é rendido e mata suspeito em Coqueiral de Itaparica

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Serra tráfico de drogas Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Aplicativos sugerem investimentos, mas decisões podem ser influenciadas por taxas, comissões e algoritmos
O mercado não é seu amigo: quem ganha antes de você com seus investimentos
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 24/04/2026
Gabriela Sartório morreu após ser atropelada enquanto pedalava
Morre ciclista atropelada por motorista que confessou ter bebido em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados