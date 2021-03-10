PM apreende 1.500 pinos de cocaína e R$ 11 mil em casa na Serra

A Polícia Militar apreendeu 1.500 pinos de cocaína e R$ 11.075,00 em dinheiro na tarde desta quarta-feira (10) no bairro Serra Dourada II, localizado no município da Serra. Um homem foi detido.
De acordo com informações divulgadas pela corporação, as equipes realizavam um patrulhamento quando receberam a informação de que indivíduos estariam embalando cocaína em uma área de mata, nos fundos de uma residência. Os militares se dirigiram ao local e quando chegaram perto do imóvel viram um homem jogando um lençol enrolado pela janela.
O suspeito foi abordado no portão e acabou confirmando que estava com os entorpecentes. Ele abriu o portão da casa para os policiais que encontraram o dinheiro e as drogas no local.
O homem foi detido e conduzido para a Delegacia Regional do município juntamente com o material apreendido.