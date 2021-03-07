Homem é morto em troca de tiros com policial militar

O caso aconteceu em Ilha do Vitor, zona rural do município. A polícia contou que o militar, que estava acompanhado da namorada, reagiu à agressão dos dois homens armados. Na troca de tiros, um deles acabou sendo atingido, caiu no chão e morreu no local. O outro, fugiu.

O carro em que estava o militar no momento da troca de tiros foi periciado e liberado a familiares. O procedimento será encaminhado para a delegacia de Bom Jesus do Norte, para maiores diligências e oitivas que o caso requer, segundo a Polícia Civil. A instituição informou ainda que, para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.