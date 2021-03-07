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Caso será investigado

Homem é morto em troca de tiros com policial militar

Segundo a PM, dois homens em uma motocicleta começaram a atirar contra o militar e a namorada, na zona rural de Bom Jesus do Norte

Publicado em 07 de Março de 2021 às 19:08

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

07 mar 2021 às 19:08
JTroca de tiros
Depois da troca de tiros, a Polícia Militar foi acionada para o local do confronto Crédito: Leitor| A Gazeta
Um homem, que não teve o nome revelado, foi morto em uma troca de tiros com um policial militar que estava de folga, em Bom Jesus do Norte, no extremo sul do Espírito Santo, na manhã deste domingo (7). Segundo a Polícia Militar, dois homens estavam em uma motocicleta e começaram a atirar contra o militar.
O caso aconteceu em Ilha do Vitor, zona rural do município. A polícia contou que o militar, que estava acompanhado da namorada, reagiu à agressão dos dois homens armados. Na troca de tiros, um deles acabou sendo atingido, caiu no chão e morreu no local. O outro, fugiu.
Baleados, o policial e a namorada foram encaminhados até a unidade de saúde em Bom Jesus de Itapoana, no Rio de Janeiro, para receberem atendimento médico. Em nota, a Polícia Militar informou que vai instaurar um procedimento apuratório para verificar todos os fatos.
Sobre o caso, a Polícia Civil disse que o corpo do suspeito que morreu foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser liberado para familiares e ser feito o exame cadavérico.
O carro em que estava o militar no momento da troca de tiros foi periciado e liberado a familiares. O procedimento será encaminhado para a delegacia de Bom Jesus do Norte, para maiores diligências e oitivas que o caso requer, segundo a Polícia Civil. A instituição informou ainda que, para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.

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