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Resgatado em uma canoa

Corpo de homem é encontrado no Rio Itapemirim, no Sul do ES

Moradores ribeirinhos avistaram a vítima boiando na água da Ponte do Arco, na tarde deste domingo (7), e chamaram a polícia

Publicado em 07 de Março de 2021 às 18:18

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

07 mar 2021 às 18:18
Corpo foi resgatado por moradores em
Corpo foi resgatado por moradores até a margem do rio Crédito: Reprodução/ Leitor|A Gazeta
O corpo de um homem foi encontrado boiando no Rio Itapemirim, na tarde deste domingo (7), na altura do bairro Arariguaba, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A Polícia Militar foi acionada pela população.
Moradores ribeirinhos avistaram o corpo na água da Ponte do Arco, por volta das 14h. Com uma pequena canoa, moradores trouxeram o corpo até a margem do rio e chamaram a polícia.
Os militares acionaram a perícia e o corpo será encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. A identificação e a causa da morte não foram informadas pela Polícia Civil.

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