Corpo de homem é encontrado no Rio Itapemirim, no Sul do ES

O corpo de um homem foi encontrado boiando no Rio Itapemirim, na tarde deste domingo (7), na altura do bairro Arariguaba, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A Polícia Militar foi acionada pela população.
Moradores ribeirinhos avistaram o corpo na água da Ponte do Arco, por volta das 14h. Com uma pequena canoa, moradores trouxeram o corpo até a margem do rio e chamaram a polícia.
Os militares acionaram a perícia e o corpo será encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. A identificação e a causa da morte não foram informadas pela Polícia Civil.