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Homem é encontrado morto dentro do próprio bar na zona rural de Colatina

Segundo a Polícia Civil, o corpo de José Lopes Barcelo foi encontrado na tarde desta quarta-feira (10). O comerciante estava caído no chão, com a boca coberta e as mãos amarradas

Publicado em 10 de Março de 2021 às 19:20

Publicado em 

10 mar 2021 às 19:20
Homem é encontrado morto dentro do próprio bar na zona rural de Colatina
Homem é encontrado morto dentro do próprio bar na zona rural de Colatina Crédito: Letor | A Gazeta
Um homem foi encontrado morto dentro do próprio bar no interior de Colatina, Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, o corpo de José Lopes Barcelo estava dentro do próprio bar, na localidade de São Pedro Frio. A vítima foi localizada na tarde desta quarta-feira (10).
De acordo com a polícia, o comerciante estava caído no chão, com a boca coberta e as mãos amarradas. A suspeita é que ele tenha sido asfixiado. Para a polícia, o crime aconteceu durante a noite dessa terça-feira (9).
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Homem é encontrado morto dentro do próprio bar na zona rural de Colatina Crédito: Letor | A Gazeta
No início da tarde, alguns vizinhos viram a porta do bar aberta e perceberam que o carro do comerciante  não estava no local. Eles entraram e encontraram o homem morto e acionaram a polícia. José morava sozinho em cima do bar e a casa dele foi toda revirada. Além do carro da vítima, dinheiro e alguns pertences foram levados.
Segundo a polícia, as investigações estão em andamento e até o momento nenhum suspeito foi detido.

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