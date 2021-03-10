Homem é encontrado morto dentro do próprio bar na zona rural de Colatina

De acordo com a polícia, o comerciante estava caído no chão, com a boca coberta e as mãos amarradas. A suspeita é que ele tenha sido asfixiado. Para a polícia, o crime aconteceu durante a noite dessa terça-feira (9).

No início da tarde, alguns vizinhos viram a porta do bar aberta e perceberam que o carro do comerciante não estava no local. Eles entraram e encontraram o homem morto e acionaram a polícia. José morava sozinho em cima do bar e a casa dele foi toda revirada. Além do carro da vítima, dinheiro e alguns pertences foram levados.