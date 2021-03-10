Homem é encontrado morto dentro do próprio bar na zona rural de Colatina

Um homem foi encontrado morto dentro do próprio bar no interior de Colatina, Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, o corpo de José Lopes Barcelo estava dentro do próprio bar, na localidade de São Pedro Frio. A vítima foi localizada na tarde desta quarta-feira (10).
De acordo com a polícia, o comerciante estava caído no chão, com a boca coberta e as mãos amarradas. A suspeita é que ele tenha sido asfixiado. Para a polícia, o crime aconteceu durante a noite dessa terça-feira (9).
No início da tarde, alguns vizinhos viram a porta do bar aberta e perceberam que o carro do comerciante não estava no local. Eles entraram e encontraram o homem morto e acionaram a polícia. José morava sozinho em cima do bar e a casa dele foi toda revirada. Além do carro da vítima, dinheiro e alguns pertences foram levados.
Segundo a polícia, as investigações estão em andamento e até o momento nenhum suspeito foi detido.