Famoso balneário é o lugar mais violento do ES

Guriri
, famoso balneário de São Mateus
, no Norte do Estado, é conhecido por suas praias, pelas festas de Carnaval e pelo seu atrativo turístico. No entanto, em 2022, a região está com uma triste marca: é o bairro com mais assassinatos no Espírito Santo.
De janeiro a julho,Guriri registrou 10 assassinatos. Desse total, quatro ocorrências aconteceram em julho, com um duplo homicídio. Na região, o clima é de medo, de acordo com moradores.
Dois bairros de Vila Velha
dividem a segunda colocação no ranking dos assassinatos. São Barramares e Santa Rita. Cada um registrou sete homicídios. São áreas que têm tido uma intensa guerra do tráfico de drogas. A cidade canela-verde foi cenário de 99 homicídios nos sete primeiros meses do ano.
A zona rural capixaba, por sua vez, acumulou 27 homicídios, no total, com destaque negativo para São Mateus, com cinco casos. Entre as cidades com homicídios na sede, a situação mais preocupante é a de Sooretama
, com cinco crimes contra a vida.