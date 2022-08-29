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Leonel Ximenes

Famoso balneário é o lugar mais violento do ES

Região, que tem um dos carnavais mais famosos do Estado, já registrou 10 homicídios neste ano

Públicado em 

29 ago 2022 às 12:27
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Praia de Guriri, em Linhares
A Praia de Guriri é uma das mais famosas do Norte do Estado Crédito: Fernando Madeira
Guriri, famoso balneário de São Mateus, no Norte do Estado, é conhecido por suas praias, pelas festas de Carnaval e pelo seu atrativo turístico. No entanto, em 2022, a região está com uma triste marca: é o bairro com mais assassinatos no Espírito Santo.
De janeiro a julho,Guriri registrou 10 assassinatos. Desse total, quatro ocorrências aconteceram em julho, com um duplo homicídio. Na região, o clima é de medo, de acordo com moradores.
Dois bairros de Vila Velha dividem a segunda colocação no ranking dos assassinatos. São Barramares e Santa Rita. Cada um registrou sete homicídios. São áreas que têm tido uma intensa guerra do tráfico de drogas. A cidade canela-verde foi cenário de 99 homicídios nos sete primeiros meses do ano.

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A zona rural capixaba, por sua vez, acumulou 27 homicídios, no total, com destaque negativo para São Mateus, com cinco casos. Entre as cidades com homicídios na sede, a situação mais preocupante é a de Sooretama, com cinco crimes contra a vida.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Feedral do Espírito Santo.

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