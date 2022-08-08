Os territórios de paz: 21 cidades do ES não têm homicídios em 2022

As cidades que não registraram assassinatos no Espírito Santo em 2022 são: Alegre, Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Apiacá, Bom Jesus do Norte, Divino de São Lourenço, Governador Lindenberg, Ibitirama, Iconha, Itaguaçu, Itarana, Jerônimo Monteiro, Laranja da Terra, Marilândia, Muqui, Pancas, Ponto Belo, Santa Leopoldina, São Roque do Canaã, Venda Nova do Imigrante e Vila Pavão.
A cidade está no extremo Norte capixaba, a 357 quilômetros de Vitória. Ela fazia parte de Mucurici e conseguiu se emancipar em 1º de janeiro de 1997. Sua população atual é de 8.016 habitantes, segundo estimativas atualizadas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
No outro extremo do ES, no Sul, a pacata Apiacá
, com 7.542 moradores, também tem celebrado o fato de não ter registrado homicídios nos sete primeiros meses do ano. Que a paz destas pequenas cidades se espalhe pelo Espírito Santo.