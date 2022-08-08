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Leonel Ximenes

Os territórios de paz: 21 cidades do ES não têm homicídios em 2022

Município no extremo Norte do Espírito Santo está há cinco anos sem registro de assassinato

Públicado em 

08 ago 2022 às 13:21
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

21 dos 78 municípios do Estado não registraram assassinatos neste ano
Bandeira branca: pequenos municípios do ES não registraram assassinatos em 2022 Crédito: Divulgação
Apesar do crescimento de 50% no número de homicídios em julho, 21 dos 78 municípios do Estado não registraram assassinatos neste ano. E um deles - Ponto Belo - pode ser considerado um território de paz porque está há cinco anos sem esse tipo de ocorrência.
As cidades que não registraram assassinatos no Espírito Santo em 2022 são: Alegre, Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Apiacá, Bom Jesus do Norte, Divino de São Lourenço, Governador Lindenberg, Ibitirama, Iconha, Itaguaçu, Itarana, Jerônimo Monteiro, Laranja da Terra, Marilândia, Muqui, Pancas, Ponto Belo, Santa Leopoldina, São Roque do Canaã, Venda Nova do Imigrante e Vila Pavão.
Ponto Belo é o município há mais tempo sem homicídios dolosos no Espírito Santo. O último caso aconteceu em 25 de março de 2017, quando uma pessoa do sexo feminino foi morta no bairro de Lajeado.

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A cidade está no extremo Norte capixaba, a 357 quilômetros de Vitória. Ela fazia parte de Mucurici e conseguiu se emancipar em 1º de janeiro de 1997. Sua população atual é de 8.016 habitantes, segundo estimativas atualizadas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
No outro extremo do ES, no Sul, a pacata Apiacá, com 7.542 moradores, também tem celebrado o fato de não ter registrado homicídios nos sete primeiros meses do ano. Que a paz destas pequenas cidades se espalhe pelo Espírito Santo.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Feedral do Espírito Santo.

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