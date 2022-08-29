Homem é condenado a 21 anos de prisão por matar mulher sufocada no ES

Adriano Moisés Mendes, de 41 anos, estava preso preventivamente até o julgamento desta segunda-feira (29); Cristina de Azevedo tinha 32 anos quando foi morta por ele

Segundo o profissional, a defesa ainda vai analisar a sentença, mas acredita na possibilidade de apelação para tentar diminuir a pena. A reportagem de A Gazeta busca localizar o advogado responsável pela acusação, por parte da família da vítima, e reforça que este espaço está disponível para manifestação.