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Tribunal do Júri

Homem é condenado a 21 anos de prisão por matar mulher sufocada no ES

Adriano Moisés Mendes estrangulou Cristina de Azevedo com um travesseiro, na virada de ano para 2019; ele confessou o crime, cometido por ciúmes
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

29 ago 2022 às 18:35

Publicado em 29 de Agosto de 2022 às 18:35

Adriano Moisés Mendes estava preso preventivamente até o julgamento desta segunda-feira (29); Cristina de Azevedo tinha 32 anos quando foi morta por ele
Adriano Moisés Mendes, de 41 anos, estava preso preventivamente até o julgamento desta segunda-feira (29); Cristina de Azevedo tinha 32 anos quando foi morta por ele Crédito: Cedoc A Gazeta | Montagem A Gazeta
Após confessar ter matado a mulher estrangulada e asfixiada com um travesseiro, Adriano Moisés Mendes foi condenado a 21 anos de prisão em regime fechado. A sentença saiu na tarde desta segunda-feira (29), após a realização do Tribunal do Júri, no Fórum Doutor Américo Ribeiro Coelho, em Cariacica.
De acordo com a defesa do réu, a pena é por feminicídio qualificado por meio cruel. No entanto, os jurados descartaram a terceira qualificante, de motivo torpe. "Entendemos que essa qualificadora já está embutida no feminicídio, que prevê uma pena maior", explica o advogado Pedro Henrique Souza Ramos.
No banco dos réus, Adriano teria voltado a confirmar a versão apresentada pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES): que matou Cristina de Azevedo sufocada e por ciúmes. Segundo o advogado, o relacionamento era conturbado e o cliente afirmou estar sob efeito de "álcool e drogas" na hora do crime.
Segundo o profissional, a defesa ainda vai analisar a sentença, mas acredita na possibilidade de apelação para tentar diminuir a pena. A reportagem de A Gazeta busca localizar o advogado responsável pela acusação, por parte da família da vítima, e reforça que este espaço está disponível para manifestação.

MORTA NA VIRADA DE ANO

Depois de comemorar o réveillon junto da família, a doméstica Cristina de Azevedo foi estrangulada e sufocada até a morte durante a madrugada do dia 1º de janeiro de 2019. Na época, o marido Adriano Moisés Mendes já era o principal suspeito do crime e acabou preso horas depois, em Viana.
Cristina de Azevedo foi morta aos 32 anos, na própria residência, no bairro Moxuara, em Cariacica
Cristina de Azevedo foi morta aos 32 anos, na própria residência, no bairro Moxuara, em Cariacica Crédito: Bianca Vailant
O assassinato aconteceu dentro da residência do casal, no bairro Moxuara, em Cariacica. O corpo de vítima foi encontrado – despido e na própria cama – pelo irmão dela, no início da tarde. Segundo a família, Adriano era muito agressivo, ciumento, e não deixava Cristina ter celular ou redes sociais.
Conforme constatado pela perícia da Polícia Civil no local e na época do crime, a empregada doméstica foi morta por asfixia (sem conseguir respirar) e havia sangue na boca e no pescoço dela. A vítima tinha 32 anos quando teve a vida interrompida e deixou uma filha adolescente.

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