Homem é condenado a 21 anos de prisão por matar mulher sufocada no ES

Após confessar ter matado a mulher estrangulada e asfixiada com um travesseiro, Adriano Moisés Mendes foi condenado a 21 anos de prisão em regime fechado. A sentença saiu na tarde desta segunda-feira (29), após a realização do Tribunal do Júri, no Fórum Doutor Américo Ribeiro Coelho, em Cariacica.
De acordo com a defesa do réu, a pena é por feminicídio qualificado por meio cruel. No entanto, os jurados descartaram a terceira qualificante, de motivo torpe. "Entendemos que essa qualificadora já está embutida no feminicídio, que prevê uma pena maior", explica o advogado Pedro Henrique Souza Ramos.
No banco dos réus, Adriano teria voltado a confirmar a versão apresentada pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES): que matou Cristina de Azevedo sufocada e por ciúmes. Segundo o advogado, o relacionamento era conturbado e o cliente afirmou estar sob efeito de "álcool e drogas" na hora do crime.
Segundo o profissional, a defesa ainda vai analisar a sentença, mas acredita na possibilidade de apelação para tentar diminuir a pena. A reportagem de A Gazeta busca localizar o advogado responsável pela acusação, por parte da família da vítima, e reforça que este espaço está disponível para manifestação.
MORTA NA VIRADA DE ANO
Depois de comemorar o réveillon junto da família, a doméstica Cristina de Azevedo foi estrangulada e sufocada até a morte durante a madrugada do dia 1º de janeiro de 2019. Na época, o marido Adriano Moisés Mendes já era o principal suspeito do crime e acabou preso horas depois, em Viana.
O assassinato aconteceu dentro da residência do casal, no bairro Moxuara, em Cariacica. O corpo de vítima foi encontrado – despido e na própria cama – pelo irmão dela, no início da tarde. Segundo a família, Adriano era muito agressivo, ciumento, e não deixava Cristina ter celular ou redes sociais.
Conforme constatado pela perícia da Polícia Civil no local e na época do crime, a empregada doméstica foi morta por asfixia (sem conseguir respirar) e havia sangue na boca e no pescoço dela. A vítima tinha 32 anos quando teve a vida interrompida e deixou uma filha adolescente.