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Leonel Ximenes

Novembro violento faz ES ultrapassar 900 homicídios em 2022

Em Vila Velha, índice de assassinatos cresceu quase 20% neste ano

Publicado em 01 de Dezembro de 2022 às 12:55

Públicado em 

01 dez 2022 às 12:55
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Balas
Espírito Santo registrou 904 homicídios em novembro  Crédito: Pixabay/ Pexels
Novembro de 2022 foi mais violento do que o do ano passado no Espírito Santo. O mês que passou contabilizou 92 homicídios ante 75 em 2021 - um aumento de 22,67%. Com esse resultado, o Estado já ultrapassou a marca de 900 mortes violentas no ano.
Ao todo, até 30 de novembro, foram registrados 904 homicídios. A média de assassinatos por mês, até agora, é de 81 a cada período. Se for considerada essa média, o Estado deverá terminar o ano abaixo de mil homicídios, entretanto dezembro é considerado sempre um mês difícil para as autoridades públicas. A razão é o período do verão, com maior concentração de pessoas nas ruas e a realização de mais festas.

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Mais recentemente, o melhor resultado da série histórica ocorreu em 2019, com 987 assassinatos. Portanto, o desafio da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) é impedir que no mês de dezembro haja uma explosão de violência no ES

VIOLÊNCIA EXPLODE EM VILA VELHA

Novembro foi marcado pelo atentado em Aracruz, com quatro vítimas, mas não foi só isso que contribuiu para a alta. Um exemplo foi o último dia do mês, finalizado com 10 homicídios. Desse total de casos, quatro foram em Vila Velha, campeã de mortes em 2022.
O município canela-verde soma 149 assassinatos contra 126 do ano passado, um acréscimo de 18,25%. A cidade, inclusive, está inserida na região metropolitana, a única das regionais que apresenta alta nos crimes.

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Em 2021, a Grande Vitória teve 479 assassinatos nesta época. Agora, já são 485, o que representa alta de 1,25%, o que também pode ser analisado como um tipo de empate técnico.
Nas demais regiões, os homicídios estão em queda. Um destaque é para a Noroeste, onde os crimes, em 2021, estavam no patamar de 139 e decresceram para 97, uma retração de 30,22%.
Os dias com mais crimes são no fim de semana: domingo (163) e sábado (147).

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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