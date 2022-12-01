Novembro violento faz ES ultrapassar 900 homicídios em 2022

Novembro de 2022 foi mais violento do que o do ano passado no Espírito Santo
. O mês que passou contabilizou 92 homicídios ante 75 em 2021 - um aumento de 22,67%. Com esse resultado, o Estado já ultrapassou a marca de 900 mortes violentas no ano.
Ao todo, até 30 de novembro, foram registrados 904 homicídios. A média de assassinatos por mês, até agora, é de 81 a cada período. Se for considerada essa média, o Estado deverá terminar o ano abaixo de mil homicídios, entretanto dezembro é considerado sempre um mês difícil para as autoridades públicas. A razão é o período do verão, com maior concentração de pessoas nas ruas e a realização de mais festas.
Novembro foi marcado pelo atentado em Aracruz, com quatro vítimas, mas não foi só isso que contribuiu para a alta. Um exemplo foi o último dia do mês, finalizado com 10 homicídios. Desse total de casos, quatro foram em Vila Velha
, campeã de mortes em 2022.
O município canela-verde soma 149 assassinatos contra 126 do ano passado, um acréscimo de 18,25%. A cidade, inclusive, está inserida na região metropolitana, a única das regionais que apresenta alta nos crimes.
Em 2021, a Grande Vitória
teve 479 assassinatos nesta época. Agora, já são 485, o que representa alta de 1,25%, o que também pode ser analisado como um tipo de empate técnico.
Nas demais regiões, os homicídios estão em queda. Um destaque é para a Noroeste, onde os crimes, em 2021, estavam no patamar de 139 e decresceram para 97, uma retração de 30,22%.
Os dias com mais crimes são no fim de semana: domingo (163) e sábado (147).