Novembro violento faz ES ultrapassar 900 homicídios em 2022

Ao todo, até 30 de novembro, foram registrados 904 homicídios. A média de assassinatos por mês, até agora, é de 81 a cada período. Se for considerada essa média, o Estado deverá terminar o ano abaixo de mil homicídios, entretanto dezembro é considerado sempre um mês difícil para as autoridades públicas. A razão é o período do verão, com maior concentração de pessoas nas ruas e a realização de mais festas.