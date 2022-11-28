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Leonel Ximenes

Polêmica: quem fez a bela foto do gol histórico de Richarlison?

Imagem feita por uma agência dos EUA é muito semelhante à que foi postada pelo governador Casagrande, que a creditou a um fotógrafo capixaba

Públicado em 

28 nov 2022 às 02:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Richarlison marca o segundo gol do Brasil contra a Sérvia na Copa do Mundo 2022
Foto do voleio de Richarlison feita pela agência inglesa Reuters Crédito: Reuters/Folhapress
Não há dúvidas de que o segundo gol de Richarlison contra a Sérvia, na vitória da seleção brasileira em sua estreia na fase de classificação da Copa do Mundo do Catar, foi o mais bonito até agora do Mundial.
Mas uma polêmica movimenta as redes sociais desde quinta-feira (24), dia da partida: quem é o autor da mais bela foto do gol que correu o mundo e foi destaque em vários sites e jornais do Brasil e do planeta?
Tudo começou quando o governador Renato Casagrande (PSB), em suas redes sociais, compartilhou a imagem do gol do atacante e destacou que ele foi marcado por um jogador capixaba e clicado por um fotógrafo esportivo que também é do Espírito Santo.
A postagem do governador Renato Casagrande no Instagram que gerou o debate sobre o verdadeiro autor da foto do voleio de Richarlison
A postagem do governador Renato Casagrande no Instagram que gerou o debate sobre o verdadeiro autor da foto do voleio de Richarlison Crédito: Instagram
“Mais um golaço capixaba! Esse registro extraordinário que você vai ver muito por aí, do nosso @richarlison momentos antes do gol que já é considerado o mais bonito desta Copa até aqui, é do fotógrafo esportivo @paulorsouza1! Prata da casa, Paulo Souza, que é também presidente da @arives.es, está credenciado para atuar fotografando os jogos no Catar”, escreveu o governador no Instagram.

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Foi o bastante para muita gente apontar que a imagem, na realidade, não teria sido feita pelo fotógrafo capixaba Paulo Souza, e sim pelo fotógrafo Justin Setterfield, da Getty Images, um gigantesco site que comercializa fotos para o mundo todo. A empresa tem sede na cidade de Seattle, nos EUA.
A imagem, por sinal, consta do banco de dados da Getty e está sendo vendida pela agência norte-americana para quem esteja disposto a desembolsar R$ 3 mil.
É bom esclarecer que o voleio do atacante foi clicado por vários ângulos e por diferentes fotógrafos de agências internacionais, mas a mais bonita e a que mais impressiona é exatamente a foto de Justin Setterfield da Getty Images.
A foto de Richarlison do banco de imagens de Getty Images sendo vendida por R$ 3 mil
A foto de Richarlison do banco de imagens de Getty Images sendo vendida por R$ 3 mil Crédito: Reprodução da internet

FOTÓGRAFO CAPIXABA FECHOU COMENTÁRIOS NO INSTAGRAM

Por sinal, este é o argumento utilizado pelo fotógrafo capixaba para se defender das acusações de que ele teria se apropriado indevidamente da imagem da empresa. As críticas foram tantas que Pedro Paulo chegou a fechar os comentários no seu Instagram na sua postagem da foto do gol de Richarlison.
O único comentário na postagem sobre a imagem é a do próprio Paulo Souza: “Brasileiros e capixabas fazendo história pelo mundo. Rumo ao hexa, Brasil!”

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Em outro perfil, chamado Qatar 2022, há um texto, sem autoria, explicando o contexto da foto que já marcou a atual Copa do Mundo. O autor da mensagem admite que a autoria da foto tem sido questionada por muitos, mas que ela realmente foi tirada por Paulo Souza.
“A foto é dele. Essa é a 3ª Copa do Mundo em que Paulo trabalha credenciado”, diz a postagem. E destaca: “Existem 7 fotos bem parecidas deste momento, fotojornalistas ficam perto do campo, lado a lado, e fotografam diversos momentos, inclusive os mesmos e os emblemáticos, como este caso”.
A seguir, antes de postar as imagens do voleio de Richarlison em um ângulo mais aberto (da Getty Images) e em outro mais fechado (supostamente de Paulo Souza), o autor do texto alega que a foto foi captada em diferentes ângulos. “Pode-se observar que a foto postada na Getty é um ângulo maior e mais aberto, mostrando outro jogador adversário perto.”
Postagem no Instagram defende o fotógrafo Paulo Souza da acusação de apropriação indevida da imagem histórica
Postagem no Instagram defende o fotógrafo Paulo Souza da acusação de apropriação indevida da imagem histórica Crédito: Instagram
Depois, o texto defende o trabalho do fotógrafo capixaba e rebate a acusação de apropriação indevida da imagem. “O trabalho é muito sério e é levado a sério por ele e seus parceiros. Os fotojornalistas não estão lá para pegarem fotos ou créditos uns dos outros, e sim para trabalharem juntos com os mesmos objetivos de capturar as emoções e melhores momentos dos jogos.”
E acrescenta: “Paulo ficou 43 dias na última Copa [em 2018], que foi na Rússia. Jamais alguma imagem que não seja dele seria utilizada sem creditar o autor”.

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No final, aparentemente respondendo a uma indagação de um internauta sobre o verdadeiro autor da foto, o texto no perfil Qatar 2022 diz: “Sim, a foto é nossa sim. Tem 7 fotos parecidas, e a nossa ficou idêntica à do Justin [fotógrafo da Getty Images], [que] ficou até um pouquinho melhor que a nossa”.
Em resumo: o autor da foto do voleio do capixaba Richarlison pode ser até tema de debate, mas o que não está em discussão é que foi um golaço e que o jovem atacante nascido em Nova Venécia foi o grande destaque da vitória de 2 a 0 da seleção brasileira sobre a Sérvia.
E nesta segunda (28), o desafiante é a Suíça. Será que o Brasil e o Richarlison vão dar um chocolate no adversário? Que os fotógrafos fiquem atentos no nosso atacante de ouro.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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