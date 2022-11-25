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Leonel Ximenes

Primeiro capixaba a jogar Copa do Mundo foi “cornetado” no tri no México

Nascido em Santa Teresa, zagueiro foi muito criticado pela sua atuação no jogo em que o Brasil venceu a Romênia por 3 a 2 em 1970

Públicado em 

25 nov 2022 às 15:06
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Fontana é o único capixaba que conquistou uma Copa do Mundo com a Seleção Brasileira
Fontana é o único capixaba que conquistou uma Copa do Mundo com a seleção brasileira Crédito: Josemar Gonçalves/Arquivo/A Gazeta
O atacante brasileiro Richarlison estreou com o pé calibrado em Copas do Mundo. Marcou dois gols contra a Sérvia e, sem dúvida alguma, se consagrou com a melhor estreia de um capixaba na seleção brasileira em Mundiais. Entretanto, o desbravador do Espírito Santo com o uniforme da seleção no campeonato da Fifa não teve tanta sorte assim.
O zagueiro Fontana, um dos melhores da posição e que fez história no Vasco, foi o único do Estado, até o momento, a ganhar uma Copa do Mundo. E na única partida que fez pelo lendário Mundial de 1970, no México, foi alvo das cornetadas na única partida em que disputou. E logo como titular.
De acordo com o jornal O Estado de São Paulo, a atuação dele na vitória suada de 3 a 2 do Brasil sobre a Romênia, em 10 de junho de 1970, não foi digna do futebol que o levou a ser convocado. “Fontana também falhou no lance do primeiro gol romeno e demonstrou que não pode ser titular em um jogo de maior categoria”, publicou o jornal paulista.

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Vicente Feola, técnico da seleção brasileira campeã em 1958, na Suécia, rasgou o verbo contra todo o time. À época, ele estava como comentarista de O Globo. “O jogador brasileiro ainda não se acostumou aos elogios e não sabe ficar por cima sem que comece a facilitar as coisas, a enfeitar. Já esperávamos essa reação da seleção, depois de estupendas vitórias iniciais”, disse o comentarista.
Ele destilou suas críticas à defesa. “(...) Os dois jogadores da nossa defesa não conseguiam se entrosar. Brito esperava pela antecipação de Fontana, este confiava na cobertura daquele e isso preocupou toda a retaguarda.” Feola também afirmou que os dois beques até melhoraram na etapa final, “mas ainda assim deixaram algo a desejar”.
O cronista Nelson Rodrigues, apaixonado pelo futebol, também deu seus "pitacos" irônicos: “Éramos os reis do jogo. E já alguns brasileiros rebolavam, evidentemente. Brito enfeitou. Fontana um pouco. Marco Antônio também”.
Foi uma partida um pouco fora da curva para o jogador natural de Santa Teresa que marcou história na zaga. E que não mancha em nada a trajetória vitoriosa. Afinal, jogar com Pelé, Tostão, Gérson e Rivellino é para poucos.

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E para poucos ainda é ser nome de uma comenda da Assembleia Legislativa dedicada aos melhores esportistas do Espírito Santo. A Comenda do Mérito Esportivo “José de Anchieta Fontana”.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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