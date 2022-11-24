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Leonel Ximenes

Mais uma corrida de rua muda por causa de manifestação bolsonarista no ES

É a segunda alteração do trajeto de uma prova esportiva provocada pela concentração de manifestantes na Prainha

Públicado em 

24 nov 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

A corrida será realizada neste domingo (27) entre Vila Velha e Vitória
A corrida será realizada neste domingo (27) entre Vila Velha e Vitória Crédito: Divulgação
A manifestação de bolsonaristas inconformados com a derrota na eleição para a Presidência da República provocou mais uma mudança no percurso de uma corrida. A competição, chamada Corrida da Maior Torcida (formada por torcedores do Flamengo), que será realizada no próximo domingo (27), sairia da Prainha, em Vila Velha, passaria pela Terceira Ponte e finalizaria na Enseada do Suá, em Vitória.
Entretanto, com a manifestação golpista, a organização do evento teve de modificar a prova, que passará a ter largada ao lado do Shopping Praia da Costa.

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O mesmo aconteceu com a Corrida do Notaer, realizada no último dia 13, que teria largada na Prainha, mas foi alterada e passou para a região do shopping.
Com essa modificação no percurso de última hora, os corredores perderam 1,5 km de prova, já que, anteriormente, o percurso previa 6,5 km de corrida, mas, devido à mudança, passou para 5 km. O local de chegada permanece o mesmo, atrás do Shopping Vitória.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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