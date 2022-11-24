Mais uma corrida de rua muda por causa de manifestação bolsonarista no ES

A manifestação de bolsonaristas inconformados com a derrota na eleição para a Presidência da República
provocou mais uma mudança no percurso de uma corrida. A competição, chamada Corrida da Maior Torcida (formada por torcedores do Flamengo), que será realizada no próximo domingo (27), sairia da Prainha, em Vila Velha, passaria pela Terceira Ponte e finalizaria na Enseada do Suá, em Vitória.
Entretanto, com a manifestação golpista, a organização do evento teve de modificar a prova, que passará a ter largada ao lado do Shopping Praia da Costa.
Com essa modificação no percurso de última hora, os corredores perderam 1,5 km de prova, já que, anteriormente, o percurso previa 6,5 km de corrida, mas, devido à mudança, passou para 5 km. O local de chegada permanece o mesmo, atrás do Shopping Vitória.