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Leonel Ximenes

Percurso de corrida no ES muda por causa de manifestação bolsonarista

Concentração de golpistas na Prainha, em Vila Velha, afetou a prova promovida pelo Notaer, no próximo domingo

Públicado em 

11 nov 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

9ª Edição da Corrida da Penha marcou início da Festa da Penha 2022
Corrida da Penha em Vila Velha: esporte tem cada vez mais adeptos no Espírito Santo Crédito: Bruno Lopes
A manifestação bolsonarista (e golpista) que persiste há alguns dias em frente ao 38º Batalhão de Infantaria do Exército obrigou os organizadores a modificar o percurso da Corrida do Notaer, que será realizada neste domingo (13). Anteriormente, o evento terminaria no quartel da Escola de Aprendizes-Marinheiros (Eames), na Prainha, em Vila Velha.
No entanto, a organização da prova analisou a questão da segurança dos participantes e resolveu alterar o ponto de partida, que seria na Praça do Papa, em Vitória. Agora, o início será ao lado do Shopping Praia da Costa e término na Praça do Papa.
“De forma a garantir a segurança de todos os corredores e zelar pela ordem nesse momento político conturbado pelo qual passamos, não será possível realizar a chegada dentro do quartel da Eames. Assim, será necessário inverter o percurso e alterar os locais de largada e chegada”, explicou a organização em comunicado.

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“A organização lamenta ter que adotar tal medida e pede a compreensão de todos os corredores, mas reforça que a alteração se faz necessária em prol de todos que vão participar e trabalhar para que o evento seja um sucesso e proporcione momentos de muita diversão”, complementou a nota da organização.
O trajeto da Corrida Notaer entre Vila Velha e Vitória
O trajeto da Corrida Notaer entre Vila Velha e Vitória Crédito: Divulgação
A corrida contará com aeronaves sobrevoando e passará por Vila Velha e Vitória, tendo a Terceira Ponte como grande atrativo.

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Por causa da prova, a Terceira Ponte ficará parcialmente interditada (apenas uma faixa, a de baixa velocidade), na pista sentido Vitória, a partir das 5h da manhã, mas, segundo a Rodosol,  a via deve estar totalmente liberada por volta das 10h. 
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Terceira Ponte Vila Velha Vitória (ES) Praça do Papa Sítio Histórico da Prainha Eleições 2022
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