Percurso de corrida no ES muda por causa de manifestação bolsonarista

Corrida da Penha em Vila Velha: esporte tem cada vez mais adeptos no Espírito Santo Crédito: Bruno Lopes

A manifestação bolsonarista (e golpista) que persiste há alguns dias em frente ao 38º Batalhão de Infantaria do Exército obrigou os organizadores a modificar o percurso da Corrida do Notaer, que será realizada neste domingo (13). Anteriormente, o evento terminaria no quartel da Escola de Aprendizes-Marinheiros (Eames), na Prainha , em Vila Velha.

No entanto, a organização da prova analisou a questão da segurança dos participantes e resolveu alterar o ponto de partida, que seria na Praça do Papa, em Vitória. Agora, o início será ao lado do Shopping Praia da Costa e término na Praça do Papa.

“De forma a garantir a segurança de todos os corredores e zelar pela ordem nesse momento político conturbado pelo qual passamos, não será possível realizar a chegada dentro do quartel da Eames. Assim, será necessário inverter o percurso e alterar os locais de largada e chegada”, explicou a organização em comunicado.

“A organização lamenta ter que adotar tal medida e pede a compreensão de todos os corredores, mas reforça que a alteração se faz necessária em prol de todos que vão participar e trabalhar para que o evento seja um sucesso e proporcione momentos de muita diversão”, complementou a nota da organização.

O trajeto da Corrida Notaer entre Vila Velha e Vitória Crédito: Divulgação

A corrida contará com aeronaves sobrevoando e passará por Vila Velha e Vitória, tendo a Terceira Ponte como grande atrativo.