Euclério volta a nomear filho de 18 anos do deputado Marcelo Santos

Foram apenas nove meses, tempo suficiente para nascer (ou renascer) a nomeação de Guilherme Pereira Coutinho Santos, filho do deputado Marcelo Santos (Podemos), como assessor especial do prefeito Euclério Sampaio
(União Brasil).
Em fevereiro último, quando acabara de fazer 18 anos, o rapaz chegou a ser nomeado e logo depois “desnomeado” assessor do prefeito de Cariacica, aliado de primeira hora do parlamentar reeleito.
Nesta terça-feira (8), o jovem que em fevereiro alegou que iria se dedicar aos estudos para abrir mão do cargo, voltou a ser nomeado pelo prefeito de Cariacica
, agora como assessor especial, com salário de quase R$ 5 mil (R$ 4.483,99 + R$ 500 de vale-alimentação).
Em entrevista à coluna na época da primeira nomeação
, Euclério cobriu de elogios o agora seu novo assessor, que ajudou o então candidato a prefeito na campanha eleitoral em Cariacica. Segundo o chefe do executivo, Guilherme Santos foi "o responsável por produzir conteúdo para a juventude”. A coluna tentou novo contato com o prefeito, mas não houve retorno.
Paciência, neste caso, foi virtude. Nove meses depois da primeira nomeação, a remuneração do filho de Marcelo Santos
melhorou. Em fevereiro, ele iria ganhar R$ 4.270 de salário mais R$ 300 de auxílio-alimentação - total de R$ 4.570. No cargo atual, são quase R$ 500 a mais.
Em resumo: o presente de aniversário de 18 anos de Guilherme Santos chegou com nove meses de atraso. Mas chegou. E com mais enfeites no pacote.