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Leonel Ximenes

Euclério volta a nomear filho de 18 anos do deputado Marcelo Santos

Ele vai ganhar quase R$ 5 mil como assessor especial do prefeito de Cariacica; primeira nomeação foi em fevereiro

Públicado em 

10 nov 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Marcelo Santos e Euclério no dia 15 de novembro
 Euclério Sampaio e Marcelo Santos na eleição municipal de 2020 Crédito: A Gazeta
Foram apenas nove meses, tempo suficiente para nascer (ou renascer) a nomeação de Guilherme Pereira Coutinho Santos, filho do deputado Marcelo Santos (Podemos), como assessor especial do prefeito Euclério Sampaio (União Brasil).
Em fevereiro último, quando acabara de fazer 18 anos, o rapaz chegou a ser nomeado e logo depois “desnomeado” assessor do prefeito de Cariacica,  aliado de primeira hora do parlamentar reeleito.
Nesta terça-feira (8), o jovem que em fevereiro alegou que iria se dedicar aos estudos para abrir mão do cargo, voltou a ser nomeado pelo prefeito de Cariacica, agora como assessor especial, com salário de quase R$ 5 mil (R$ 4.483,99 + R$ 500 de vale-alimentação).
Em entrevista à coluna na época da primeira nomeação, Euclério cobriu de elogios o agora seu novo assessor, que ajudou o então candidato a prefeito na campanha eleitoral em Cariacica. Segundo o chefe do executivo, Guilherme Santos foi "o responsável por produzir conteúdo para a juventude”. A coluna tentou novo contato com o prefeito, mas não houve retorno.

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Paciência, neste caso, foi virtude. Nove meses depois da primeira nomeação, a remuneração do filho de Marcelo Santos melhorou. Em fevereiro, ele iria ganhar R$ 4.270 de salário mais R$ 300 de auxílio-alimentação - total de R$ 4.570. No cargo atual, são quase R$ 500 a mais.

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Em resumo: o presente de aniversário de 18 anos de Guilherme Santos chegou com nove meses de atraso. Mas chegou. E com mais enfeites no pacote.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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